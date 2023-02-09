Быстров: «Кержаков будет работать на Кипре, а не в РПЛ, потому что не все наши руководители разбираются в футболе»

Владимир Быстров, экс-одноклубник Александра Кержакова, прокомментировал назначение бывшего игрока «Зенита» главным тренером кипрской «Кармиотиссы».

«После того, как Саша прекраснейшим образом проявил себя в Нижнем Новгороде, его новый клуб спокойно мог быть и в РПЛ. Но как бы… Не все руководители у нас разбираются в футболе, поэтому придется пока поработать на Кипре», – сказал Быстров.

Кержаков подписал контракт до лета с опцией продления.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра.

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