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    Быстров: «Кержаков будет работать на Кипре, а не в РПЛ, потому что не все наши руководители разбираются в футболе»

    Владимир Быстров, экс-одноклубник Александра Кержакова, прокомментировал назначение бывшего игрока «Зенита» главным тренером кипрской «Кармиотиссы».

    «После того, как Саша прекраснейшим образом проявил себя в Нижнем Новгороде, его новый клуб спокойно мог быть и в РПЛ. Но как бы… Не все руководители у нас разбираются в футболе, поэтому придется пока поработать на Кипре», – сказал Быстров.

    • Кержаков подписал контракт до лета с опцией продления.
    • «Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +248

      eugen-han 40 минут назад

      Как он себя проявил? Сохранил прописку, и только. Не надо забывать, что Томь он не спас от вылета из ФНЛ до этого, и, Пари НН не выводил в премьер - лигу, а пришёл на готовые условия, которые менялись по ходу ухода ,,старого багажа"...

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      Рейтинг: +632

      Азбука > eugen-han 6 минут назад

      Если имеешь памяти чуть больше гуппи, то должен помнить, что перед началом чемпионата НН все единогласно ставили безоговорочно на вылет. Согласимся, это был объективный взгляд на наличный состав команды. Вот такие были "готовые условия".

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