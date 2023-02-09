Кузнецов заявил, что только один человек выиграет от перехода Дзюбы в «Локомотив»

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Когда вообще последний раз Дзюба играл в футбол? О чeм можно говорить, если человек продолжительное время не играет. Чтобы набрать форму и начать показывать уровень футбола, который от него ждут, нужно время. Может так получиться, что он даже форму не успеет набрать, чтобы помочь «Локомотиву»! Надо ещe вписаться в игру команды.

Это сомнительное подписание. Кто вообще выиграет от этого? Только агент. Какую задачу сейчас ставит «Локомотив» – выжить. Но Дзюбу разве для выживания взяли?

Как бы я отнeсся, если бы Дзюбу подписал ЦСКА? У ЦСКА другой вектор развития. Зачем подписывать Дзюбу на четыре месяца и платить такие деньги? Это невыгодно. Лучше своего молодого ставить», – сказал Кузнецов.

Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локомотивом».

Игрок будет получать в московском клубе 2,5 миллиона рублей в месяц.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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