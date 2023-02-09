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    Названы бонусы, прописанные в контракте Дзюбы с «Локомотивом»

    Стали известны детали личного соглашения между «Локомотивом» и форвардом Артемом Дзюбой.

    Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона. Опции продления в нем нет. Зарплата 34-летнего футболиста – около 5 миллионов рублей в месяц.

    Также в договоре прописаны пункт о премии за подписание («подъемные») и ряд бонусов:

    • индивидуальные – голы, ассисты, заработанные и реализованные пенальти;
    • командные – непопадание «Локо» в стыки в РПЛ, победа в Кубке России.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    Следите за возвращением Дзюбы в РПЛ и другими футбольными событиями с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +874

      Krics 15 минут назад

      Шабашка подвернулась,ихмо.

      0
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      Рейтинг: +887

      г.Онега 1 час назад

      подьемные как будто он нищий не может себе позволить хату на пол года ,понятно если кому то там из фнл давать ,

      0
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      Рейтинг: +28243

      JTherry > г.Онега 1 час назад

      бом.жу необходимо помочь с подъемными, "большая хата" - большая квартплата...)

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      Рейтинг: +28243

      JTherry 1 час назад

      "вот и горяченькая пошла...", становятся понятны ЗП, бонусы, подъемные рукаку, "таксиста" - манагеры Локо блещут конгениальностью...)

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