Названы бонусы, прописанные в контракте Дзюбы с «Локомотивом»

Стали известны детали личного соглашения между «Локомотивом» и форвардом Артемом Дзюбой.

Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона. Опции продления в нем нет. Зарплата 34-летнего футболиста – около 5 миллионов рублей в месяц.

Также в договоре прописаны пункт о премии за подписание («подъемные») и ряд бонусов:

индивидуальные – голы, ассисты, заработанные и реализованные пенальти;

командные – непопадание «Локо» в стыки в РПЛ, победа в Кубке России.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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