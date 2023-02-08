Дзюба прокомментировал трансфер в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба высказался о трансфере.

«Рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству «Локомотива» за доверие! Всем, кто помогал и переживал – тоже огромное спасибо! Безумно счастлив и постараюсь не подвести!» – написал Дзюба в социальной сети.

Контракт рассчитан на полгода.

Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.

«Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!