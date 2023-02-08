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    Дзюба прокомментировал трансфер в «Локомотив»

    Новичок «Локомотива» Артем Дзюба высказался о трансфере.

    «Рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству «Локомотива» за доверие! Всем, кто помогал и переживал – тоже огромное спасибо! Безумно счастлив и постараюсь не подвести!» – написал Дзюба в социальной сети.

    • Контракт рассчитан на полгода.
    • Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.
    • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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