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    Силкин: «Я хотел пригласить Дзюбу в «Динамо»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин сообщил, что хотел видеть в команде форварда Артема Дзюбу.

    «Именно я настоял на том, чтобы Александр Кокорин перешел в «Динамо», мы здорово с ним работали. Кокорин действительно талантливый парень. Могу сказать так, что я мечтал увидеть в «Динамо» пару Кокорин – Дзюба, но руководство мне отказало. А по итогу, они вместе играли и в сборной, и в «Зените».

    Кто знает, как бы все сложилось, если бы они играли в «Динамо». Команда выступила бы по-другому тогда», – сказал Силкин.

    • Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.
    • Он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.
    • Медосмотр запланирован на сегодня.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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