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  • Ловчев прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Локомотив»

Ловчев прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Локомотив»

7 февраля 2023, 23:52
3

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на новость о предстоящем переходе нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

  • Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.
  • Он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.
  • Медосмотр запланирован на среду.

«В «Локомотиве» слишком часто стали бросаться из крайности в красность. Последняя крайность, когда клуб набрал иностранцев, взял немцев в клуб оптом, а в итоге проект дошел до ручки, до 14 места и угрозы вылета, была возмутительной.

Сейчас, на мой взгляд, сама жизнь подсказывает, что надо делать. Берите тех, кто от вас при первой же возможности не убежит, когда будет шанс уйти бесплатным. То есть русских футболистов.

Дзюба точно не испортит картины. Более того, он еще способен решать судьбу матчей. Он опытный мастеровитый игрок, который найдет момент для гола. Это хорошее приобретение для команды.

Тем более, мы знаем Дзюбу как человека, который очень хорошо играет, когда против него много критики, когда в него не верят. Такое уже не раз было. Сейчас складывалась уникальная ситуация — Дзюбу никто не брал, не звали ведь практически никуда. Дошло до того, что 16 команда РПЛ не захотела брать.

Уверен, что сейчас у Дзюбы много поводов всем и все доказать. Это хорошо для клуба, для него самого и для лиги в целом», – написал Ловчев в телеграме.

Следите за возвращением Дзюбы в РПЛ и другими футбольными событиями с фрибетом в 2000 рублей!

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Ловчев Евгений
Комментарии (3)
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neim
1675818111
Олухи в этой 16-ой команде и ротозеи ! Такого нападающего просрали. ))) А вот в 14-ой прямо таки молодцы, во время подсуетились и не дали конкурентам ни одного шанца в трансферной гонке за "хорошего" игрока ))).
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sochi-2013
1675833186
Цену сбивали. Хотели "на флажке" подешевле взять. Локо вовремя подсуетился.
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