Селюк: «Когда Дзюба начнeт забивать за «Локомотив», другие клубы поймут, какие они дураки»

Агент Дмитрий Селюк считает, что нападающий Артем Дзюба станет лидером «Локомотива» в случае перехода в столичный клуб.

«Конечно, это усиление для «Локомотива». Дзюба усилит любую команду, я это говорил и буду говорить. «Локомотив» поступил правильно в сегодняшней их ситуации, подписав лучшего бомбардира в истории РПЛ. Теперь он забьет ещe больше. Дзюба забьет больше, чем Игнатьев.

Это супервариант для «железнодорожников», Дзюба – это как раз то, что надо сейчас. Когда Дзюба начнeт забивать за «Локомотив», все другие клубы поймут, какие они дураки. За оставшиеся 13 матчей в РПЛ, Артeм станет лидером команды.

У них много молодых игроков. Смольникова подписывают, скорее всего, чтобы в раздевалке был дядька. Он не такой актуальный как Дзюба, но в любом случае опытный игрок», – сказал Селюк.

Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.

Он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.

Медосмотр запланирован на среду.

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