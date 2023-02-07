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    Селюк: «Когда Дзюба начнeт забивать за «Локомотив», другие клубы поймут, какие они дураки»

    Агент Дмитрий Селюк считает, что нападающий Артем Дзюба станет лидером «Локомотива» в случае перехода в столичный клуб.

    «Конечно, это усиление для «Локомотива». Дзюба усилит любую команду, я это говорил и буду говорить. «Локомотив» поступил правильно в сегодняшней их ситуации, подписав лучшего бомбардира в истории РПЛ. Теперь он забьет ещe больше. Дзюба забьет больше, чем Игнатьев.

    Это супервариант для «железнодорожников», Дзюба – это как раз то, что надо сейчас. Когда Дзюба начнeт забивать за «Локомотив», все другие клубы поймут, какие они дураки. За оставшиеся 13 матчей в РПЛ, Артeм станет лидером команды.

    У них много молодых игроков. Смольникова подписывают, скорее всего, чтобы в раздевалке был дядька. Он не такой актуальный как Дзюба, но в любом случае опытный игрок», – сказал Селюк.

    • Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.
    • Он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.
    • Медосмотр запланирован на среду.

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    Источник: Metaratings

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    07.02.2023 22:43
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1992

      alefreddy 1 час назад

      а если не будет забивать Селюк выйдет за него

      0
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      Рейтинг: +221

      eugen-han 1 час назад

      Дзюба будет забивать исключительно с одинадцатиметрового пенальти и только.
      На счёт других клубов совсем наоборот,- это локомотив почувствует себя в дурацком положении. Избавились от немцев? Ну-ну, а теперь такие же грабли, но не такие рискованные на самом деле, потому что взяли Глушенкова и Пиняева, а Дзюба для клуба просто нагрузка в платежной ведомости.

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