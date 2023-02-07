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    Ловчев объяснил, почему перестал отвечать на звонки журналистов

    Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слова Леонида Слуцкого, который раскритиковал журналистов, берущих интервью у футбольных ветеранов.

    «Обидно, когда мне звонят не за тем, чтобы узнать: «Евгений Серафимович, вы так хорошо играли в футбол, были лучшим футболистом страны — каково ваше мнение по игре такого-то игрока?» Но нет, вы звоните узнать, что я думаю о том, что кто-то там сказал.

    Я перестал отвечать на звонки журналистов — потому что мне звонят не по тем моментам, что я понимаю в футболе, а хотят столкнуть лбами с футбольными людьми.

    Мнение Слуцкого — это мнение Слуцкого», — сказал Ловчев.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1189

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Давно надо было прийти к подобному выводу)

      0
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      Рейтинг: +16905

      NewLife 1 час назад

      Наверное, правильные таблетки стал принимать.

      2
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      Рейтинг: +100955

      sv1969 > NewLife 1 час назад

      Ему бы ещё на срач тв перестать ходить.Ведь его этот обмылок губерниев больше стебёт , чем слушает(((

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