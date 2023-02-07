Ловчев объяснил, почему перестал отвечать на звонки журналистов

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слова Леонида Слуцкого, который раскритиковал журналистов, берущих интервью у футбольных ветеранов.

«Обидно, когда мне звонят не за тем, чтобы узнать: «Евгений Серафимович, вы так хорошо играли в футбол, были лучшим футболистом страны — каково ваше мнение по игре такого-то игрока?» Но нет, вы звоните узнать, что я думаю о том, что кто-то там сказал.

Я перестал отвечать на звонки журналистов — потому что мне звонят не по тем моментам, что я понимаю в футболе, а хотят столкнуть лбами с футбольными людьми.

Мнение Слуцкого — это мнение Слуцкого», — сказал Ловчев.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно