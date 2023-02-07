Кавазашвили: «Дзюба даже стоя в штрафной будет приносить пользу «Локомотиву»

да он, тем более в последние годы, ничего другого и не умеет кроме как стоять и курить в штрафной. бгг.
Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил предстоящий переход в «Локомотив» Артема Дзюбы и Игоря Смольникова.
— Думаю, что они принесут пользу команде, ведь они умеют играть в футбол. Дзюба даже стоя в штрафной, способен принести пользу. Бегать на большие дистанции он уже может не так как раньше, но на пятачке играет здорово. Думаю, «Локомотив» правильно сделал, что обратился к Артему.
— Что думаете про Смольникова?
— Здесь немного другая ситуация, потому у него другая позиция на поле, чем у Дзюбы. Будут сложности, но за счет опыта он может справиться. Будет меньше подключаться в атаку и больше защищаться.
- Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
- Они заработают по 2,5 миллиона рублей.
- Медосмотр запланирован на среду.
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