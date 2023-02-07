Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кавазашвили: «Дзюба даже стоя в штрафной будет приносить пользу «Локомотиву»

Кавазашвили: «Дзюба даже стоя в штрафной будет приносить пользу «Локомотиву»

7 февраля 2023, 20:17
6

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил предстоящий переход в «Локомотив» Артема Дзюбы и Игоря Смольникова.

– Думаю, что они принесут пользу команде, ведь они умеют играть в футбол. Дзюба даже стоя в штрафной, способен принести пользу. Бегать на большие дистанции он уже может не так как раньше, но на пятачке играет здорово. Думаю, «Локомотив» правильно сделал, что обратился к Артему.

– Что думаете про Смольникова?

– Здесь немного другая ситуация, потому у него другая позиция на поле, чем у Дзюбы. Будут сложности, но за счет опыта он может справиться. Будет меньше подключаться в атаку и больше защищаться.

  • Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
  • Они будут зарабатывать по 2,5 миллиона рублей в месяц.
  • Медосмотр запланирован на среду.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой 3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Кавазашвили Анзор
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sv1969
1675790513
Старость не радость.Дед чего то стал пургу нести
Ответить
Красногорск_Фан
1675790527
да он, тем более в последние годы, ничего другого и не умеет кроме как стоять и курить в штрафной. бгг.
Ответить
momwig_
1675793387
Чушь. Лохомотив - не Зенит. В Зените Дзюба в штрафной или толкался, напрыгивал и цеплялся ногами или просто падал от дуновения ветра. Паровозам за его падения пенальти никто не поставит, а его толчки станут тем, чем они и являются - фолами в атаке. Для любого другого клуба кроме Зенита нынешний Дзюба бесполезен. Ну, он даже для Зенита стал бесполезен, о чем говорить...
Ответить
yorgenbarenz
1675793551
Если не захочет стоять в штрафной-пусть полежит,пока не надоест ему.
Ответить
ArReal
1675806191
Впервые соглашусь с ним
Ответить
eugen-han
1675836236
Это что такое,- сарказм что ли такой? Дзюба в штрафной будет падать однозначно, как это делал не раз, а судьи велись и ставили пенальти в большинстве случаев несправедливо по отношению к тем командам, в чью сторону указывали на точку, после чего следовало потеря очков. Но тогда Дзюба был под крышей Газпрома, а теперь настанет момент истины, при чём для всех, и судей в том числе.
Ответить
Главные новости
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
12
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
19
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
8
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
8
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
Все новости
Все новости
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
1
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
3
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
4
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
4
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
6
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
8
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
11
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
2
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
7
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
8
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
2
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
17
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
14
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
30
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
24
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+