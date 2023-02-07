Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кавазашвили рассказал, кто должен возглавить «Спартак» в случае ухода Абаскаля

Кавазашвили рассказал, кто должен возглавить «Спартак» в случае ухода Абаскаля

7 февраля 2023, 12:27
27

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал желание Дмитрия Аленичева вернуться в столичный клуб.

«Я очень уважаю Аленичева за его заслуги в «Спартаке» и за рубежом. Его работа перед приходом Карреры была нацелена на подбор российских футболистов, за исключением нескольких легионеров. После его ухода Массимо воспользовался некоторыми пополнениями в команде, которые сделал Аленичев, и выиграл РПЛ.

Считаю, что Дмитрий не смог найти общий язык с Федуном, поэтому его и убрали из «Спартака».

Сейчас у клуба другое руководство, понимающее. Все знают, что, пока Абаскаль на коне, никто даже думать не будет о его смене. Но в будущем, если Гильермо изъявит желание уйти из команды, то самая хорошая кандидатура на его должность — Аленичев.

В «Спартаке» всегда будут рады Дмитрию, такие звезды на улице не валяются», — сказал Кавазашвили.

  • Аленичев тренировал «Спартак» с 2015 по 2016-й год.
  • После его ухода клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай» 1
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы» 30
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Абаскаль Гильермо Кавазашвили Анзор
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1675763592
Безусловно федуновская содержанка ! Сколько жеребцов для скачек ...
Ответить
ilichkadr
1675764477
Ну, если аксакалы Спартака едины во мнении, что на багаже Аленичева Каррера вместе с Федуном сделали Спартак чемпионом, то без комментариев. Для большинства болел очевидно, "Массимо воспользовался некоторыми пополнениями в команде, которые сделал Аленичев, и выиграл РПЛ".
Ответить
derrik2000
1675766705
То, что Алень через селекционную службу определил, а потом и подписал НУЖНЫХ Спартаку игроков, это бесспорно. Пилипчук, ОТЛИЧНЫЙ аналитик, при Алене, по-моему, пришёл тоже. Но, вот, КОМАНДЫ из этих игроков он не сделал, точнее, не мог сделать. КОМАНДА появилась после того, как карьеркин, которого нежданно-негаданно вдруг поставили и.о. ГТ, и который захотел удержаться на этом, намного более высокооплачиваемом месте, чем просто "тренер", дал карт-бланш главному "заводиле" и авторитету команды Глушакову, а с ним Диме Комбарову и Артёму Реброву сплотить игрочишек. Что и было прекрасно этой троицей воплощено в жизнь.
Ответить
jek718875
1675767109
Я считаю, что в вопросе назначения тренеров, нужно обращаться к Г.Орлову, он знает кто может, а кто нет
Ответить
alex1951
1675769208
Анзор...если так и будет ,то Аленичев будет тебе гетры стирать....быть обладателем Кубка ЛЧ - это не значит быть успешным тренером... А новая метла и метет по новому ....типа любимчики ,нелюбимчики....
Ответить
шахта Заполярная
1675770023
Анзор зачем писать глупости.
Ответить
zigbert
1675770203
Как то нехорошо делить место действующего тренера. Случайно это или нет? Абаскаль наверняка доработает до конца чемпионата и по его итогам надо будет принимать это решение. Может ли уйти из Спартака Абаскаль? - может, но так же может и остаться. Всеми этими высказываниями такие люди как Кавазашвили создают нездоровую обстановку вокруг Спартака и его ГТ.
Ответить
NewLife
1675773130
Анзор, ты проголосуй за Аленя у себя на кухне или в палате № 6 зависимости от того, где и чем ты лечишься, сообщи Лукойлу и в ООН. Титов тебе в помощь.
Ответить
JTherry
1675776159
пустое все это - делить шкуру не убитого медведя, тем более, когда медведь в лесу...) да и неприлично вообще затевать разговор про следующего тренера, когда у Абаскаля нет намерений об уходе... мало ли кто и что скажет из ветеранов в прессе, не любой чих необходимо продвигать, чтобы он стал насморком...)
Ответить
paracetamol
1675783370
Такие звезды на улице не валяются, они валяются в клозете под мухой.
Ответить
Главные новости
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
10
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
16
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
8
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
8
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
8
Все новости
Все новости
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
3
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
2
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
3
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
4
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
6
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
8
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
11
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
2
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
7
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
8
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
2
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
17
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
14
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
30
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
24
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
11
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+