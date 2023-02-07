Кавазашвили рассказал, кто должен возглавить «Спартак» в случае ухода Абаскаля

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал желание Дмитрия Аленичева вернуться в столичный клуб.

«Я очень уважаю Аленичева за его заслуги в «Спартаке» и за рубежом. Его работа перед приходом Карреры была нацелена на подбор российских футболистов, за исключением нескольких легионеров. После его ухода Массимо воспользовался некоторыми пополнениями в команде, которые сделал Аленичев, и выиграл РПЛ.

Считаю, что Дмитрий не смог найти общий язык с Федуном, поэтому его и убрали из «Спартака».

Сейчас у клуба другое руководство, понимающее. Все знают, что, пока Абаскаль на коне, никто даже думать не будет о его смене. Но в будущем, если Гильермо изъявит желание уйти из команды, то самая хорошая кандидатура на его должность — Аленичев.

В «Спартаке» всегда будут рады Дмитрию, такие звезды на улице не валяются», — сказал Кавазашвили.

Аленичев тренировал «Спартак» с 2015 по 2016-й год.

После его ухода клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

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