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    Кавазашвили рассказал, кто должен возглавить «Спартак» в случае ухода Абаскаля

    Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал желание Дмитрия Аленичева вернуться в столичный клуб.

    «Я очень уважаю Аленичева за его заслуги в «Спартаке» и за рубежом. Его работа перед приходом Карреры была нацелена на подбор российских футболистов, за исключением нескольких легионеров. После его ухода Массимо воспользовался некоторыми пополнениями в команде, которые сделал Аленичев, и выиграл РПЛ.

    Считаю, что Дмитрий не смог найти общий язык с Федуном, поэтому его и убрали из «Спартака».

    Сейчас у клуба другое руководство, понимающее. Все знают, что, пока Абаскаль на коне, никто даже думать не будет о его смене. Но в будущем, если Гильермо изъявит желание уйти из команды, то самая хорошая кандидатура на его должность — Аленичев.

    В «Спартаке» всегда будут рады Дмитрию, такие звезды на улице не валяются», — сказал Кавазашвили.

    • Аленичев тренировал «Спартак» с 2015 по 2016-й год.
    • После его ухода клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      suttymenty 10 минут назад

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      Рейтинг: +17625

      ilichkadr 35 минут назад

      Ну, если аксакалы Спартака едины во мнении, что на багаже Аленичева Каррера вместе с Федуном сделали Спартак чемпионом, то без комментариев.
      Для большинства болел очевидно, "Массимо воспользовался некоторыми пополнениями в команде, которые сделал Аленичев, и выиграл РПЛ".

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      Рейтинг: +871

      O-kolesov 39 минут назад

      У Мостового было огромное желание возглавить клуб РПЛ.

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      Рейтинг: +1291

      Taps 50 минут назад

      Безусловно федуновская содержанка !
      Сколько жеребцов для скачек ...

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