Аленичев: «Было бы неплохо снова поработать в «Спартаке». Не исключаю, что вернусь»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил о желании вернуться в московский клуб.

— Карпин недавно признался, что не знает, хочет ли он вернуться в «Спартак». А вы?

— Я не исключаю, что вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать. Думаю, Валера однажды тоже вернется. С учетом того, что сменилось руководство.

Аленичев тренировал «Спартак» с 2015 по 2016-й год.

После его ухода клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

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