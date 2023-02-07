Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аленичев: «Было бы неплохо снова поработать в «Спартаке». Не исключаю, что вернусь»

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил о желании вернуться в московский клуб.

    — Карпин недавно признался, что не знает, хочет ли он вернуться в «Спартак». А вы?

    — Я не исключаю, что вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать. Думаю, Валера однажды тоже вернется. С учетом того, что сменилось руководство.

    • Аленичев тренировал «Спартак» с 2015 по 2016-й год.
    • После его ухода клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Аленичев: «Промес – легенда «Спартака». Он наш, «мясной» 1
    «Однозначно ниже уровнем, чем бразильцы». Аленичев призвал Бакаева уйти из «Зенита» в аренду 2
    Аленичев: «Цена Мудрика – максимум 50 миллионов. Платить 100 за игрока из Украины – перебор» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +598

      rac531 6 минут назад

      Зачем народ пугать? Вы оба и в "Спартак"е и в других клубах обкакались. Митяй, ты в Совете Федерации вместе с другими бездельниками и ворами органично смотрелся) Так что ступай обратно в Софед - там тебе место) А Карпуше пора и на Родины возвращаться - в Испанию или Эстонию) Не знаю, какая ему родней)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11