Аленичев: «Было бы неплохо снова поработать в «Спартаке». Не исключаю, что вернусь»

Зачем народ пугать? Вы оба и в "Спартак"е и в других клубах обкакались. Митяй, ты в Совете Федерации вместе с другими бездельниками и ворами органично смотрелся) Так что ступай обратно в Софед - там тебе место) А Карпуше пора и на Родины возвращаться - в Испанию или Эстонию) Не знаю, какая ему родней)
Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил о желании вернуться в московский клуб.
— Карпин недавно признался, что не знает, хочет ли он вернуться в «Спартак». А вы?
— Я не исключаю, что вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать. Думаю, Валера однажды тоже вернется. С учетом того, что сменилось руководство.
- Аленичев тренировал «Спартак» с 2015 по 2016-й год.
- После его ухода клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17.
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