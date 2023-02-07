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  • Аленичев: «Было бы неплохо снова поработать в «Спартаке». Не исключаю, что вернусь»

Аленичев: «Было бы неплохо снова поработать в «Спартаке». Не исключаю, что вернусь»

7 февраля 2023, 09:54
4

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил о желании вернуться в московский клуб.

— Карпин недавно признался, что не знает, хочет ли он вернуться в «Спартак». А вы?

— Я не исключаю, что вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать. Думаю, Валера однажды тоже вернется. С учетом того, что сменилось руководство.

  • Аленичев тренировал «Спартак» с 2015 по 2016-й год.
  • После его ухода клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
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шахта Заполярная
1675759028
Порыв конечно хороший, но для начала надо на кошечках потренироваться.
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derrik2000
1675761722
Дима, а, может, не нужно снова в Спартак, а? Кака ТРЕНЕР ты и Титов Егорий себя показали уже - способности нулевые, желание такое же. Лучше по тусовкам в МАССкве рассекайте да свой бЫзнес какой-никакой, махонький и не очень, держите. Тренировать - это не ваше с Егорием, хотя игрочилы были ОТЛИЧНЫЕ. А кудрявому в Спартаке тоже делать нечего. Тоже уже проходили....
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zigbert
1675776352
Для начала надо хотя бы что то добиться на тренерском поприще.
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