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    Аленичев: «Соболев перебарщивает с нецензурной лексикой и часто падает. Недаром его прозвали «дельфин»

    Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал стиль игры нападающего Александра Соболева.

    — При Абаскале круто раскрылся Соболев — осенью забивал пачками.

    — Саша — хороший нападающий. Мне нравится, что он злой. Мягкотелые футболисты ничего не добьются. Но местами перебарщивает с разговорами и нецензурной лексикой.

    Самое главное, что мне не нравится — несмотря на свои габариты, он слишком много падает. Недаром его прозвали «дельфин».

    Он должен сделать выводы и поменять свою игру. Соболев может посмотреть на пример Дзюбы, Ибрагимовича или Бензема. За девяносто минут они упадут максимум один раз, и то, если их жестко собьют. А у Саши 7-8 падений за игру.

    • У Соболева в сезоне РПЛ 16 матчей, 7 голов, 6 ассистов.
    • Команда находится на сборах в ОАЭ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +3499

      Ziklop 28 минут назад

      ещё и обнаглел бычит много.

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      Рейтинг: +836

      sined1951 37 минут назад

      Дельфина уже не переделать. Падать грамотно его научили еще в юношах.

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