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  • Аленичев: «Соболев перебарщивает с нецензурной лексикой и часто падает. Недаром его прозвали «дельфин»

Аленичев: «Соболев перебарщивает с нецензурной лексикой и часто падает. Недаром его прозвали «дельфин»

7 февраля 2023, 11:28
4

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал стиль игры нападающего Александра Соболева.

— При Абаскале круто раскрылся Соболев — осенью забивал пачками.

— Саша — хороший нападающий. Мне нравится, что он злой. Мягкотелые футболисты ничего не добьются. Но местами перебарщивает с разговорами и нецензурной лексикой.

Самое главное, что мне не нравится — несмотря на свои габариты, он слишком много падает. Недаром его прозвали «дельфин».

Он должен сделать выводы и поменять свою игру. Соболев может посмотреть на пример Дзюбы, Ибрагимовича или Бензема. За девяносто минут они упадут максимум один раз, и то, если их жестко собьют. А у Саши 7-8 падений за игру.

  • У Соболева в сезоне РПЛ 16 матчей, 7 голов, 6 ассистов.
  • Команда находится на сборах в ОАЭ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
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sined1951
1675764285
Дельфина уже не переделать. Падать грамотно его научили еще в юношах.
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Ziklop
1675764841
ещё и обнаглел бычит много.
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MaxRnD
1675767874
И точно, все дельфины в природе постоянно матерятся, как не в себя .... Если бывает слышно в волнах трёхэтажный мат, то это однозначно стая дельфинов мимо проплывает
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шахта Заполярная
1675771945
Накласть на всех аленичевых, канчельскисов, бармалеек и им подобных. Пусть ныряет, прыгает, скачет, танцует или еще чего придумают, лишь бы хорошо играл, забивал и раздавал голевые пасы на благо команды Спартак. А все остальное......Караван идет, а шавки лают, так было и будет ( я про шавок) не стоит Александру обращать внимания.
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