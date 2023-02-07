Аленичев: «Соболев перебарщивает с нецензурной лексикой и часто падает. Недаром его прозвали «дельфин»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал стиль игры нападающего Александра Соболева.

— При Абаскале круто раскрылся Соболев — осенью забивал пачками.

— Саша — хороший нападающий. Мне нравится, что он злой. Мягкотелые футболисты ничего не добьются. Но местами перебарщивает с разговорами и нецензурной лексикой.

Самое главное, что мне не нравится — несмотря на свои габариты, он слишком много падает. Недаром его прозвали «дельфин».

Он должен сделать выводы и поменять свою игру. Соболев может посмотреть на пример Дзюбы, Ибрагимовича или Бензема. За девяносто минут они упадут максимум один раз, и то, если их жестко собьют. А у Саши 7-8 падений за игру.

У Соболева в сезоне РПЛ 16 матчей, 7 голов, 6 ассистов.

Команда находится на сборах в ОАЭ.

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