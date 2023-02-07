Федотов рассказал, чем Акинфеев жертвует ради ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о вратаре Игоре Акинфееве.

— Акинфеев чем-то продолжает вас удивлять?

— Неугасаемой любовью к футболу, огромным желанием выиграть что-то еще. И без профессионального отношения к себе сложно сохранять игровой тонус.

Главное же для меня — человек остался тем, кем он был, когда пришел в футбол. Все еще отдает игре себя без остатка, жертвует ради нее досугом, семьей.

Акинфееву в апреле исполнится 37 лет.

Он всю карьеру провел в ЦСКА.

В этом сезоне вратарь пропустил 19 голов в 18 матчах.

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