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    Федотов рассказал, чем Акинфеев жертвует ради ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о вратаре Игоре Акинфееве.

    — Акинфеев чем-то продолжает вас удивлять?

    — Неугасаемой любовью к футболу, огромным желанием выиграть что-то еще. И без профессионального отношения к себе сложно сохранять игровой тонус.

    Главное же для меня — человек остался тем, кем он был, когда пришел в футбол. Все еще отдает игре себя без остатка, жертвует ради нее досугом, семьей.

    • Акинфееву в апреле исполнится 37 лет.
    • Он всю карьеру провел в ЦСКА.
    • В этом сезоне вратарь пропустил 19 голов в 18 матчах.

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    Источник: Sport24

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