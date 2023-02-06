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    В «Спартаке» ответили на вопрос, полетит ли Промес с командой на сборы в Турции

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ситуации полузащитника Квинси Промеса, который пропускает сборы клуба в ОАЭ.

    — Интересует история Промеса. Будет ли он в Турции на сборе?

    — Сообщим официально, если что-то изменится. Мы вернемся в Москву, обязательно проведем несколько тренировок с ним. Тренеры посмотрят на него вживую. Да, они получают все данные в режиме онлайн, но живое общение лучше.

    • Голландец самостоятельно тренируется в Москве, в то время как команда проводит сбор в ОАЭ.
    • Вероятная причина отсутствия Промеса – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
    • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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