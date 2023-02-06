В «Спартаке» ответили на вопрос, полетит ли Промес с командой на сборы в Турции

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ситуации полузащитника Квинси Промеса, который пропускает сборы клуба в ОАЭ.
– Интересует история Промеса. Будет ли он в Турции на сборе?
– Сообщим официально, если что-то изменится. Мы вернемся в Москву, обязательно проведем несколько тренировок с ним. Тренеры посмотрят на него вживую. Да, они получают все данные в режиме онлайн, но живое общение лучше.
- Голландец самостоятельно тренируется в Москве, в то время как команда проводит сбор в ОАЭ.
- Вероятная причина отсутствия Промеса – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
- В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»