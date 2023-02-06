«Здесь все умирают. Помогите нам». Экс-вратарь сборной Турции Волкан расплакался из-за землетрясений

Бывший вратарь сборной Турции и главный тренер «Хатайспора» Волкан Демирель расплакался во время прямого эфира из разрушенного от землетрясения Хатая.

«В Хатае все умирают. Здесь всe очень плохо. Прошу, пожалуйста, помогите нам. Молю, чтобы вы отправили нам всю возможную помощь», – сказал Волкан.

Землетрясение произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.

Его магнитуда – 7,4.

Все спортивные соревнования в Турции приостановлены.

Фото: скриншот из видео в соцсетях Демиреля.

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