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    Федотов прокомментировал стычку с Абаскалем в октябрьском дерби ЦСКА – «Спартак»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопросы о конфликтной ситуации с коллегой из «Спартака» Гильермо Абаскалем.

    • 16 октября ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2.
    • Абаскаль был недоволен голом Федора Чалова, забитым после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве матча испанец пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил Абаскаля, а также назвал его клоуном.
    • КДК отстранил Абаскаля на 1 игру, Федотова – на 2 (1 – условно).

    – Часть профессии – и провокации, и внимание медиа, которые придираются к каждому вашему слову. Вам пришлось к этому привыкать? Подобных случаев, как с Абаскалем в «Спартаке», у вас не было.

    – Нет, в каждом клубе какие-то такие эпизоды встречались. Помним матч «Сочи» – «Спартак»: что-то похожее, провокация со стороны тренера.

    Это «Спартак», народная команда, за нее много представителей СМИ. В этой информационной битве они впереди планеты всей и имеют какое-то преимущество.

    – И Тедеско так себя вел, вы же говорили. А это дерби, тут есть трешток, грязные приемы. Зачем на них вестись?

    – А никто и не велся. Вступили в дискуссию, не более.

    – Хорошо, и все равно ваши действия разглядывают под лупой, не пропускают ни одной реакции.

    – Согласен. Хороший жизненный опыт, по-другому и не скажешь. С другой стороны, такое встречается сплошь и рядом.

    Мы же не со зла так реагируем, каждый по-разному импульсивен. Я ведь сижу напротив вас – спокойный, рассудительный, да? Но бывают моменты...

    Ты не можешь видеть происходящее внутри. Быть всегда спокойным и рассудительным. Эмоции вспыхивают как порох.

    – Можете сказать, что жалеете о своих словах?

    – Были неправильно выраженные мысли. Там не о чем жалеть. В любом топовом чемпионате такие прецеденты случаются.

    Каждый отдавался на поле, думаю, это понравилось нашим болельщикам. А тут два взрослых дяденьки немножко не справились с нервной системой – это сопутствующее.

    – С другой стороны, мы увидели Федотова, настоящего – со всеми эмоциями.

    – Я быстро вспыхнул и быстро остыл. Некоторые могут не остывать годами. Я эту ситуацию отпустил сразу и после игры поблагодарил коллегу за хороший матч.

    На позитивной ноте пожали руки. Меня родители научили: зло нельзя держать в себе. Долго зла не ношу, оно разрушает.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3517

      aaaaahhhh 25 минут назад

      очень неприятный человек.

      0
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      Рейтинг: +1959

      alefreddy 58 минут назад

      очень гнусный тренер

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      Рейтинг: +16878

      NewLife 1 час назад

      В отсутствии игр и футбольных новостей желторотые провокаторы поднимают муть прошлых дрязг, из которых Федотов выходит не как некультурное чмо, а белым и пушистым: и пожал руку Абаскалю и "вступил в дискуссию" с Тедеско, не вспоминая, как оскорблял Тедеско его тренер вратарей и как Доменико пинали в подтрибунном помещении, и что "отходчивый" Федотов кричал в адрес Умярова.

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