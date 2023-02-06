Федотов прокомментировал стычку с Абаскалем в октябрьском дерби ЦСКА – «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопросы о конфликтной ситуации с коллегой из «Спартака» Гильермо Абаскалем.

16 октября ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2.

Абаскаль был недоволен голом Федора Чалова, забитым после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве матча испанец пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил Абаскаля, а также назвал его клоуном.

КДК отстранил Абаскаля на 1 игру, Федотова – на 2 (1 – условно).

– Часть профессии – и провокации, и внимание медиа, которые придираются к каждому вашему слову. Вам пришлось к этому привыкать? Подобных случаев, как с Абаскалем в «Спартаке», у вас не было.

– Нет, в каждом клубе какие-то такие эпизоды встречались. Помним матч «Сочи» – «Спартак»: что-то похожее, провокация со стороны тренера.

Это «Спартак», народная команда, за нее много представителей СМИ. В этой информационной битве они впереди планеты всей и имеют какое-то преимущество.

– И Тедеско так себя вел, вы же говорили. А это дерби, тут есть трешток, грязные приемы. Зачем на них вестись?

– А никто и не велся. Вступили в дискуссию, не более.

– Хорошо, и все равно ваши действия разглядывают под лупой, не пропускают ни одной реакции.

– Согласен. Хороший жизненный опыт, по-другому и не скажешь. С другой стороны, такое встречается сплошь и рядом.

Мы же не со зла так реагируем, каждый по-разному импульсивен. Я ведь сижу напротив вас – спокойный, рассудительный, да? Но бывают моменты...

Ты не можешь видеть происходящее внутри. Быть всегда спокойным и рассудительным. Эмоции вспыхивают как порох.

– Можете сказать, что жалеете о своих словах?

– Были неправильно выраженные мысли. Там не о чем жалеть. В любом топовом чемпионате такие прецеденты случаются.

Каждый отдавался на поле, думаю, это понравилось нашим болельщикам. А тут два взрослых дяденьки немножко не справились с нервной системой – это сопутствующее.

– С другой стороны, мы увидели Федотова, настоящего – со всеми эмоциями.

– Я быстро вспыхнул и быстро остыл. Некоторые могут не остывать годами. Я эту ситуацию отпустил сразу и после игры поблагодарил коллегу за хороший матч.

На позитивной ноте пожали руки. Меня родители научили: зло нельзя держать в себе. Долго зла не ношу, оно разрушает.

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