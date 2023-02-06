Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федотов прокомментировал стычку с Абаскалем в октябрьском дерби ЦСКА – «Спартак»

Федотов прокомментировал стычку с Абаскалем в октябрьском дерби ЦСКА – «Спартак»

6 февраля 2023, 12:12
6

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопросы о конфликтной ситуации с коллегой из «Спартака» Гильермо Абаскалем.

  • 16 октября ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2.
  • Абаскаль был недоволен голом Федора Чалова, забитым после предполагаемого нарушения правил fair play.
  • В перерыве матча испанец пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
  • В ответ тренер ЦСКА обматерил Абаскаля, а также назвал его клоуном.
  • КДК отстранил Абаскаля на 1 игру, Федотова – на 2 (1 – условно).

– Часть профессии – и провокации, и внимание медиа, которые придираются к каждому вашему слову. Вам пришлось к этому привыкать? Подобных случаев, как с Абаскалем в «Спартаке», у вас не было.

– Нет, в каждом клубе какие-то такие эпизоды встречались. Помним матч «Сочи» – «Спартак»: что-то похожее, провокация со стороны тренера.

Это «Спартак», народная команда, за нее много представителей СМИ. В этой информационной битве они впереди планеты всей и имеют какое-то преимущество.

– И Тедеско так себя вел, вы же говорили. А это дерби, тут есть трешток, грязные приемы. Зачем на них вестись?

– А никто и не велся. Вступили в дискуссию, не более.

– Хорошо, и все равно ваши действия разглядывают под лупой, не пропускают ни одной реакции.

– Согласен. Хороший жизненный опыт, по-другому и не скажешь. С другой стороны, такое встречается сплошь и рядом.

Мы же не со зла так реагируем, каждый по-разному импульсивен. Я ведь сижу напротив вас – спокойный, рассудительный, да? Но бывают моменты...

Ты не можешь видеть происходящее внутри. Быть всегда спокойным и рассудительным. Эмоции вспыхивают как порох.

– Можете сказать, что жалеете о своих словах?

– Были неправильно выраженные мысли. Там не о чем жалеть. В любом топовом чемпионате такие прецеденты случаются.

Каждый отдавался на поле, думаю, это понравилось нашим болельщикам. А тут два взрослых дяденьки немножко не справились с нервной системой – это сопутствующее.

– С другой стороны, мы увидели Федотова, настоящего – со всеми эмоциями.

– Я быстро вспыхнул и быстро остыл. Некоторые могут не остывать годами. Я эту ситуацию отпустил сразу и после игры поблагодарил коллегу за хороший матч.

На позитивной ноте пожали руки. Меня родители научили: зло нельзя держать в себе. Долго зла не ношу, оно разрушает.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Генич закатил истерику во время матча 1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку» 10
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева 5
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1675676510
В отсутствии игр и футбольных новостей желторотые провокаторы поднимают муть прошлых дрязг, из которых Федотов выходит не как некультурное чмо, а белым и пушистым: и пожал руку Абаскалю и "вступил в дискуссию" с Тедеско, не вспоминая, как оскорблял Тедеско его тренер вратарей и как Доменико пинали в подтрибунном помещении, и что "отходчивый" Федотов кричал в адрес Умярова.
Ответить
alefreddy
1675677284
очень гнусный тренер
Ответить
aaaaahhhh
1675679253
очень неприятный человек.
Ответить
ySS
1675681101
Хорошо сказал
Ответить
АЛЕКС 58
1675685533
В наркотной команде тренеры как клоуны,что Тедеску-попрыгунчик,Что рыжий.
Ответить
VVM1964
1675686914
Двуличный, скользкий и очень не приятный тип (((
Ответить
Главные новости
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
8
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
12
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
5
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
5
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
6
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
7
Все новости
Все новости
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
1
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
2
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
3
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
5
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
6
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
10
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
2
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
7
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
7
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
2
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
14
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
28
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
24
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
11
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
10
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+