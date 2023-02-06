Канчельскис ведет переговоры с клубами из ОАЭ и Саудовской Аравии

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, где может возобновить тренерскую карьеру.

– Правильно ли я понимаю, что вы ведете переговоры с клубами и в ОАЭ, и в Саудовской Аравии?

– Да, и там и там ведутся переговоры – где попадет.

– Как продвигается?

– В субботу и воскресенье у арабов семейные дни, поэтому завтра‑послезавтра снова начнем общаться.

Есть ли понимание, когда будет какой‑то сдвиг? У них – нет. Арабы никогда не торопятся, живут в очень спокойном режиме.

Поэтому ждем. Они не сказали «нет», а это уже хорошо.

– Их можно как‑то подстегнуть в этом вопросе?

– Они не любят, когда их подстегивают и торопят. Если вы будете каждый день звонить шейху или принцу... Они этого не любят.

Раз они сказали, – они там что‑то решают, думают. Я там играл, знаю их менталитет: тут надо просто ждать.

Понятно, что мы любим всe сделать побыстрее, а они к этому относятся очень нормально, спокойно, тихо. А в один прекрасный момент решат вопрос.

– Но хотя бы медленный прогресс наблюдается?

– Да, наблюдается. Если бы они сказали «нет», мы бы давно уже закончили переговоры. Всe идет спокойно, мирно.

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