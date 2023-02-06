Канчельскис ведет переговоры с клубами из ОАЭ и Саудовской Аравии

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, где может возобновить тренерскую карьеру.
– Правильно ли я понимаю, что вы ведете переговоры с клубами и в ОАЭ, и в Саудовской Аравии?
– Да, и там и там ведутся переговоры – где попадет.
– Как продвигается?
– В субботу и воскресенье у арабов семейные дни, поэтому завтра‑послезавтра снова начнем общаться.
Есть ли понимание, когда будет какой‑то сдвиг? У них – нет. Арабы никогда не торопятся, живут в очень спокойном режиме.
Поэтому ждем. Они не сказали «нет», а это уже хорошо.
– Их можно как‑то подстегнуть в этом вопросе?
– Они не любят, когда их подстегивают и торопят. Если вы будете каждый день звонить шейху или принцу... Они этого не любят.
Раз они сказали, – они там что‑то решают, думают. Я там играл, знаю их менталитет: тут надо просто ждать.
Понятно, что мы любим всe сделать побыстрее, а они к этому относятся очень нормально, спокойно, тихо. А в один прекрасный момент решат вопрос.
– Но хотя бы медленный прогресс наблюдается?
– Да, наблюдается. Если бы они сказали «нет», мы бы давно уже закончили переговоры. Всe идет спокойно, мирно.
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