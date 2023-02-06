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    Канчельскис ведет переговоры с клубами из ОАЭ и Саудовской Аравии

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, где может возобновить тренерскую карьеру.

    – Правильно ли я понимаю, что вы ведете переговоры с клубами и в ОАЭ, и в Саудовской Аравии?

    – Да, и там и там ведутся переговоры – где попадет.

    – Как продвигается?

    – В субботу и воскресенье у арабов семейные дни, поэтому завтра‑послезавтра снова начнем общаться.

    Есть ли понимание, когда будет какой‑то сдвиг? У них – нет. Арабы никогда не торопятся, живут в очень спокойном режиме.

    Поэтому ждем. Они не сказали «нет», а это уже хорошо.

    – Их можно как‑то подстегнуть в этом вопросе?

    – Они не любят, когда их подстегивают и торопят. Если вы будете каждый день звонить шейху или принцу... Они этого не любят.

    Раз они сказали, – они там что‑то решают, думают. Я там играл, знаю их менталитет: тут надо просто ждать.

    Понятно, что мы любим всe сделать побыстрее, а они к этому относятся очень нормально, спокойно, тихо. А в один прекрасный момент решат вопрос.

    – Но хотя бы медленный прогресс наблюдается?

    – Да, наблюдается. Если бы они сказали «нет», мы бы давно уже закончили переговоры. Всe идет спокойно, мирно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67123

      portero 2 часа назад

      Да ну нафига он им, у него только большой опыт только в распространение негатива, как тренер пусто....

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