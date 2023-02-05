Каррагер сравнил Мудрика с Азаром

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил игру форварда «Челси» Михаила Мудрика в матче 22-го тура АПЛ против «Фулхэма» (0:0).

«Он выглядел очень хорошо, когда вышел на поле против «Ливерпуля». «Ливерпулю» повезло, что в итоге они добились ничьей. Мудрик был великолепен, когда вышел на поле. Не только его скорость, но и быстрые ноги.

Он напомнил мне Эдена Азара, одного из величайших игроков, которых мы видели в Премьер-лиге, и одного из лучших игроков «Челси». Он подбирал мяч в тех же позициях, у него такой же низкий центр тяжести.

Вы видите его между игроками, и дело не в скорости, это отличные футбольные способности и понимание того, где находятся его товарищи по команде.

С такой молниеносной скоростью, я думаю, он будет сущим кошмаром для защитников», – сказал Каррагер.

Мудрик куплен у «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.

У игрока еще нет результативных действий за «Челси».

«Челси» продал Азара «Реалу» в 2019 году за более чем 100 миллионов евро.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно