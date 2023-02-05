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    Каррагер сравнил Мудрика с Азаром

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил игру форварда «Челси» Михаила Мудрика в матче 22-го тура АПЛ против «Фулхэма» (0:0).

    «Он выглядел очень хорошо, когда вышел на поле против «Ливерпуля». «Ливерпулю» повезло, что в итоге они добились ничьей. Мудрик был великолепен, когда вышел на поле. Не только его скорость, но и быстрые ноги.

    Он напомнил мне Эдена Азара, одного из величайших игроков, которых мы видели в Премьер-лиге, и одного из лучших игроков «Челси». Он подбирал мяч в тех же позициях, у него такой же низкий центр тяжести.

    Вы видите его между игроками, и дело не в скорости, это отличные футбольные способности и понимание того, где находятся его товарищи по команде.

    С такой молниеносной скоростью, я думаю, он будет сущим кошмаром для защитников», – сказал Каррагер.

    • Мудрик куплен у «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.
    • У игрока еще нет результативных действий за «Челси».
    • «Челси» продал Азара «Реалу» в 2019 году за более чем 100 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал «Советского спорта»

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    Сегодня, 15:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13006

      Алексей З 1 час назад

      Ливерпуль ищет успех в атаке и у Мудрика было пространство.
      Фулхэм сел глубоко и Мудрика заменили в перерыве.
      Не торопитесь делать выводы. ( + - )

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