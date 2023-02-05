Нигматуллин: «Боруссия» Д гораздо мощнее «Монако». Головин заслужил такое повышение»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к игроку «Монако» Александру Головину.

«Считаю, что Головин заслужил повышение. Для меня «Боруссия» выглядит гораздо мощнее, чем «Монако».

«Монако» играет неплохо, но титулы не выигрывает и серьeзных задач не решает, мне кажется «Боруссия» в этом плане выглядит мощнее», – сказал Нигматуллин.

В этом сезоне Лиги 1 у Головина 20 матчей, 4 гола.

Контракт Головина действует до 2024 года.

Головин – воспитанник ЦСКА, четвертьфиналист ЧМ-2018.

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