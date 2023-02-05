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    Нигматуллин: «Боруссия» Д гораздо мощнее «Монако». Головин заслужил такое повышение»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к игроку «Монако» Александру Головину.

    «Считаю, что Головин заслужил повышение. Для меня «Боруссия» выглядит гораздо мощнее, чем «Монако».

    «Монако» играет неплохо, но титулы не выигрывает и серьeзных задач не решает, мне кажется «Боруссия» в этом плане выглядит мощнее», – сказал Нигматуллин.

    • В этом сезоне Лиги 1 у Головина 20 матчей, 4 гола.
    • Контракт Головина действует до 2024 года.
    • Головин – воспитанник ЦСКА, четвертьфиналист ЧМ-2018.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    Сегодня, 12:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +378

      НикКин 2 минуты назад

      Да кому он нужен так и будет теперь в монако сидеть таких как он пол европы игроков средних

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      Рейтинг: +2701

      BlackMurder 4 минуты назад

      Боруссия его потом впарит еще Реалу лямов за 100

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