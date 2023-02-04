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    Батырев из «Сочи» ответил на вопрос, за какую сборную планирует выступать

    Полузащитник «Сочи» Амир Батырев не исключил, что будет выступать за Канаду. У игрока есть российский и канадский паспорт, он родился в Торонто.

    «Честно говоря, я не думал о том, за кого хочу больше играть. Пойду в ту сборную, которая пригласит первой. Сейчас контактов ни с кем не было. Не знаю, помнят ли обо мне в Канаде. Но с футболистами и тренерами из Канады я общаюсь», — сказал Батырев.

    • 20-летний Батырев стоит 200 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у него 5 матчей.
    • Игрок в 2018-2021 годах был в системе клуба МЛС «Ванкувер».

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    Источник: «Чемпионат»

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