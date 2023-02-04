Аленичев высказался о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»

Слухи ходят не просто так.
Слухи ходят так, как надо агенту, чтобы выторговывать более выгодные условия для своего рыжего подопечного.
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев порассуждал о будущем Гильермо Абаскаля в московском клубе.
– Вокруг Абаскаля ходят много слухов. Им уже интересуются клубы в Испании.
– Насколько мне известно, он дал слово, что останется в «Спартаке». Дал слово и футболистам, и руководству.
Но если случится что-то внезапное и Абаскаль уедет, это будет серьeзный удар.
«Спартак» сейчас играет в зрелищный, комбинационный футбол. И у них очень хорошая обстановка в раздевалке.
- Сообщалось об интересе к Абаскалю со стороны «Севильи».
- Испанец возглавил «Спартак» прошлым летом вместо Паоло Ваноли.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ с 6-очковым отставанием от «Зенита».
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