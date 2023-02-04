Аленичев высказался о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев порассуждал о будущем Гильермо Абаскаля в московском клубе.

– Вокруг Абаскаля ходят много слухов. Им уже интересуются клубы в Испании.

– Насколько мне известно, он дал слово, что останется в «Спартаке». Дал слово и футболистам, и руководству.

Но если случится что-то внезапное и Абаскаль уедет, это будет серьeзный удар.

«Спартак» сейчас играет в зрелищный, комбинационный футбол. И у них очень хорошая обстановка в раздевалке.

Сообщалось об интересе к Абаскалю со стороны «Севильи».

Испанец возглавил «Спартак» прошлым летом вместо Паоло Ваноли.

Команда ушла на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ с 6-очковым отставанием от «Зенита».

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