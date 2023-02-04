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    Аленичев высказался о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев порассуждал о будущем Гильермо Абаскаля в московском клубе.

    Вокруг Абаскаля ходят много слухов. Им уже интересуются клубы в Испании.

    – Насколько мне известно, он дал слово, что останется в «Спартаке». Дал слово и футболистам, и руководству.

    Но если случится что-то внезапное и Абаскаль уедет, это будет серьeзный удар.

    «Спартак» сейчас играет в зрелищный, комбинационный футбол. И у них очень хорошая обстановка в раздевалке.

    • Сообщалось об интересе к Абаскалю со стороны «Севильи».
    • Испанец возглавил «Спартак» прошлым летом вместо Паоло Ваноли.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ с 6-очковым отставанием от «Зенита».

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +217

      eugen-han 47 минут назад

      Слухи ходят не просто так.
      Слухи ходят так, как надо агенту, чтобы выторговывать более выгодные условия для своего рыжего подопечного.

      0
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      Рейтинг: +20371

      Persona_non_Grata > eugen-han 25 минут назад

      Существует контракт и ничего помимо выторговать нельзя, а вот слухи можно распускать и для попытки дестабилизации ситуации в команде ...

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