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    «Севилья» хотела забрать Абаскаля у «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль мог продолжить карьеру в Испании.

    Как пишет «Спорт-Экспресс», им интересовалась «Севилья».

    Ранее сообщалось, что 33-летний специалист провел закрытую встречу с членами совета директоров «Спартака». На ней он заверил, что не покинет клуб до конца сезона.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.
    • Московский клуб ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ, отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24088

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Мы знаем цену ихнего слова. (

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