«Севилья» хотела забрать Абаскаля у «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль мог продолжить карьеру в Испании.

Как пишет «Спорт-Экспресс», им интересовалась «Севилья».

Ранее сообщалось, что 33-летний специалист провел закрытую встречу с членами совета директоров «Спартака». На ней он заверил, что не покинет клуб до конца сезона.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.

Московский клуб ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ, отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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