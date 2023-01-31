Абаскаль заверил боссов «Спартака», что не покинет клуб до конца сезона

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль провел закрытую встречу с членами совета директоров клуба на первом сборе «Спартака» в ОАЭ.

По информации Metaratings, испанец заверил боссов клуба, что доработает с командой до конца сезона и не будет рассматривать поступающие предложения этой зимой.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.

Московский клуб ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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