Аленичев спрогнозировал спад в игре Промеса

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что весной Квинси Промес выступит слабее, чем в первой части сезона.

«Ситуация с Промесом меня тревожит. Он был одним из лучших в осенней части чемпионата вместе с Малкомом.

Но когда ключевой игрок не принимает участие в сборах, это точно не идeт на пользу. Ни ему, ни команде.

Мое мнение: Промес не покажет свой 100-процентный уровень в весенней части чемпионата. Он отвлекается от футбола, не сосредоточен на нем на все сто, учитывая его криминальные дела.

Да, в десяти турах он может забить шесть-семь голов. Но это будет не его максимум.

Дисциплинарные санкции? Было бы ещe хуже. Он бы потух.

Я с ним работал, знаю, что его надо гладить по голове, хвалить, на какие-то моменты закрывать глаза.

Если бы «Спартак» применил к нему санкции, было бы ещe хуже», – сказал Аленичев.

Голландец самостоятельно тренируется в Москве, в то время как команда проводит сбор в ОАЭ.

Вероятная причина отсутствия Промеса – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.

В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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