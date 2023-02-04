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    Аленичев спрогнозировал спад в игре Промеса

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что весной Квинси Промес выступит слабее, чем в первой части сезона.

    «Ситуация с Промесом меня тревожит. Он был одним из лучших в осенней части чемпионата вместе с Малкомом.

    Но когда ключевой игрок не принимает участие в сборах, это точно не идeт на пользу. Ни ему, ни команде.

    Мое мнение: Промес не покажет свой 100-процентный уровень в весенней части чемпионата. Он отвлекается от футбола, не сосредоточен на нем на все сто, учитывая его криминальные дела.

    Да, в десяти турах он может забить шесть-семь голов. Но это будет не его максимум.

    Дисциплинарные санкции? Было бы ещe хуже. Он бы потух.

    Я с ним работал, знаю, что его надо гладить по голове, хвалить, на какие-то моменты закрывать глаза.

    Если бы «Спартак» применил к нему санкции, было бы ещe хуже», – сказал Аленичев.

    • Голландец самостоятельно тренируется в Москве, в то время как команда проводит сбор в ОАЭ.
    • Вероятная причина отсутствия Промеса – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
    • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 14:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33522

      VVM1964 58 минут назад

      Ну во первых это всего лишь ( пусть и авторитетное мнение специалиста ) это мнение Аленичева ), а оно может быть и ошибочными, а во вторых у нас сейчас с ротацией в команде полный порядок !

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