Аленичев спрогнозировал спад в игре Промеса

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что весной Квинси Промес выступит слабее, чем в первой части сезона.
«Ситуация с Промесом меня тревожит. Он был одним из лучших в осенней части чемпионата вместе с Малкомом.
Но когда ключевой игрок не принимает участие в сборах, это точно не идeт на пользу. Ни ему, ни команде.
Мое мнение: Промес не покажет свой 100-процентный уровень в весенней части чемпионата. Он отвлекается от футбола, не сосредоточен на нем на все сто, учитывая его криминальные дела.
Да, в десяти турах он может забить шесть-семь голов. Но это будет не его максимум.
Дисциплинарные санкции? Было бы ещe хуже. Он бы потух.
Я с ним работал, знаю, что его надо гладить по голове, хвалить, на какие-то моменты закрывать глаза.
Если бы «Спартак» применил к нему санкции, было бы ещe хуже», – сказал Аленичев.
- Голландец самостоятельно тренируется в Москве, в то время как команда проводит сбор в ОАЭ.
- Вероятная причина отсутствия Промеса – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
- В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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