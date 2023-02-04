Смородская назвала двух российских тренеров, способных работать в Европе

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Сергею Семаку и Валерию Карпину по силам тренировать в Европе.

«Карпин и Семак могли бы работать в Европе. Они исповедуют современный футбол. Они видят современный футбол.

Карпин говорит на иностранных языках. Семак – не знаю, но думаю, что тоже говорит. Но главное в этом деле – это видение футбола», – сказала Смородская.

Семак тренирует «Зенит».

Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

Будучи футболистом, Семак выступал за «ПСЖ», Карпин – за «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию».

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