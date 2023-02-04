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    Смородская назвала двух российских тренеров, способных работать в Европе

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Сергею Семаку и Валерию Карпину по силам тренировать в Европе.

    «Карпин и Семак могли бы работать в Европе. Они исповедуют современный футбол. Они видят современный футбол.

    Карпин говорит на иностранных языках. Семак – не знаю, но думаю, что тоже говорит. Но главное в этом деле – это видение футбола», – сказала Смородская.

    • Семак тренирует «Зенит».
    • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
    • Будучи футболистом, Семак выступал за «ПСЖ», Карпин – за «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +881

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Карпин то может и да. Результаты Ростова с набором футболистов на внутреннем рынке впечатляют.

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      Рейтинг: +503

      Номэд 1 час назад

      Ахаха. Физрук Симак. Смешная шутка юмора.

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