Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: 22 тур АПЛ, 4 февраля 2023

    «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» встретятся в матче 22-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Считаешь, что «МЮ» победит? Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на матч

    Ориентировочные составы:

    Судья: Андре Марринер (Англия)

    • Матчей в сезоне: 7
    • Желтые карточки: 27 (3,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0
    • Фолы в среднем за матч: 20

    Пять последних очных матчей: две победы «МЮ», две ничьих, один раз выиграл «Кристал Пэлас».

    В последний раз команды встречались 18 января 2023 года – ничья 1:1. «МЮ» упустил победу на 91-й минуте.

    Коэффициенты:

    • Победа МЮ – 1.43
    • Ничья – 4.88
    • Победа Кристал Пэлас – 8.70

    Прогноз на матч: победа «МЮ» с форой (-1)

    Где смотреть матч МЮ – Кристал Пэлас

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11