«Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» встретятся в матче 22-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
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МЮ: Давид де Хеа – Люк Шоу, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Аарон Ван-Биссака – Каземиро, Скотт Мактоминей – Антони Матеус, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд – Ваут Вегхорст.
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Кристал Пэлас: Висенте Гуайта – Тайрик Митчелл, Джоэл Уорд, Марк Гехи, Крис Ричардс – Шейк Дюкур, Джеффри Шлупп – Эберечи Эзе, Майкл Олисе, Уилл Хьюз – Одсонн Эдуар.
Судья: Андре Марринер (Англия)
- Матчей в сезоне: 7
- Желтые карточки: 27 (3,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 20
Пять последних очных матчей: две победы «МЮ», две ничьих, один раз выиграл «Кристал Пэлас».
В последний раз команды встречались 18 января 2023 года – ничья 1:1. «МЮ» упустил победу на 91-й минуте.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа «МЮ» с форой (-1)