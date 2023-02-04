«Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» встретятся в матче 22-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Андре Марринер (Англия)

Матчей в сезоне: 7

Желтые карточки: 27 (3,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Фолы в среднем за матч: 20

Пять последних очных матчей: две победы «МЮ», две ничьих, один раз выиграл «Кристал Пэлас».

В последний раз команды встречались 18 января 2023 года – ничья 1:1. «МЮ» упустил победу на 91-й минуте.

Коэффициенты:

Победа МЮ – 1.43

Ничья – 4.88

Победа Кристал Пэлас – 8.70

Прогноз на матч: победа «МЮ» с форой (-1)

Где смотреть матч МЮ – Кристал Пэлас