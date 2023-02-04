«Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» сыграют в матче 22-го тура АПЛ.

Считаешь, что «МЮ» победит? Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на матч

Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, имея на счету 39 очков. «Кристал Пэлас» идет на 12-й строчке (24 очка).

Игра состоится в субботу, 4 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 18:00 мск.

«МЮ» – явный фаворит по версии букмекеров, они предлагают на команду Эрика тен Хага коэффициент 1,43. На ничью дают 4,90. На победу гостей можно поставить за 9,20.

Прогноз на матч МЮ – Кристал Пэлас