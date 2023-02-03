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    Корнеев – об Адамове: «Вообще не игрок уровня «Зенита»! Как эта сделка была утверждена?»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о защитнике петербуржцев Арсене Адамове.

    – Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и не могли понять, как он оказался в «Зените»?

    – В последнее время «Зенит» допускает мало ошибок на трансферном рынке. С недоумением воспринял разве что приобретение Адамова, Мантуана и Ду Кейроса.

    Адамов вообще не игрок уровня «Зенита»! Не понимаю, как эта сделка была утверждена. Мантуан – неплохой полузащитник, но не из тех, кто способен делать разницу. В отличие от Вендела, Малкома, Клаудиньо, Барриоса и Дугласа Сантоса.

    Что касается Ду Кейроса, который переедет в Петербург летом, то таких футболистов, на мой взгляд, и в России достаточно. У него даже близко нет тех качеств, за счет которых он мог бы заменить Вендела, если тот решит покинуть «Зенит».

    • Адамов в январе 2022 года перешел из «Урала» в «Зенит» за 5 миллионов евро.
    • Арсен провел 4 матча в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4265

      Питерский князь 1 час назад

      Хорошо, что он ушел из Зенита.
      Один его Розина чего стоил.
      Ошибки перестали делать, потому что ты ушел!
      :)))

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