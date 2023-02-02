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    Нигматуллин: «Слова Кокорина о тюрьме выглядят как призыв нарушать закон»

    Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своем отношении к заявлению Александра Кокорина о тюрьме.

    • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
    • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
    • Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

    «Во всeм мире есть более устоявшаяся, понятная и надeжная школа жизни – это университет. Там человеку будет полезнее и перспективнее получить школу жизни и образование.

    Я бы рекомендовал Кокорину пройти эту школу жизни. Возможно, она будет гораздо полезнее, нежели приобретение жизни по понятиям.

    Даже на примере своего сына, который получает серьeзное образование в университете – у меня на глазах меняется в лучшую сторону, нежели человек без образования.

    Как раз этого хочется пожелать и Кокорину: быть избирательным и вдумчивым перед тем, как делать такие громкие заявления.

    Его слова о тюрьме выглядят как призыв нарушать закон. Глупое и необдуманное заявление», – считает Нигматуллин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2330

      serglider 20 минут назад

      Да, не обязательно даже что-то нарушать в общепринятом смысле, сегодня достаточно с чистым листом ватмана выйти на площадь что бы тебя загребли в каталажку))) или можно бросить пластиковый стаканчик в правоохранителей))) и школа жизни тебе обеспечена)))

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