Нигматуллин: «Слова Кокорина о тюрьме выглядят как призыв нарушать закон»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своем отношении к заявлению Александра Кокорина о тюрьме.

Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

«Во всeм мире есть более устоявшаяся, понятная и надeжная школа жизни – это университет. Там человеку будет полезнее и перспективнее получить школу жизни и образование.

Я бы рекомендовал Кокорину пройти эту школу жизни. Возможно, она будет гораздо полезнее, нежели приобретение жизни по понятиям.

Даже на примере своего сына, который получает серьeзное образование в университете – у меня на глазах меняется в лучшую сторону, нежели человек без образования.

Как раз этого хочется пожелать и Кокорину: быть избирательным и вдумчивым перед тем, как делать такие громкие заявления.

Его слова о тюрьме выглядят как призыв нарушать закон. Глупое и необдуманное заявление», – считает Нигматуллин.

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