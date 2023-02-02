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    Карпин одним словом охарактеризовал свое отношение к Дзюбе

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о своих взаимоотношениях с нападающим Артемом Дзюбой.

    «Если и могу цензурно выразить мое нынешнее отношение к Артему Дзюбе одним словом, то это будет слово «безразличие».

    Смешно читать, что наш конфликт с ним якобы идет от того, что в командах Карпина может быть только одна звезда – сам Карпин. А больше звезд в моих командах не было?

    Дзюба в «Спартаке» был не один. С ним были то Эменике, то Мовсисян, то Ари, то Уорис, то другие футболисты. Надо было конкурировать и эту конкуренцию выигрывать. Что ему периодически и удавалось.

    Говорят, что из него можно было выжимать больше, как это сделали в «Зените». Но кто в команде провел больше всех матчей и минут в полуторалетнем сезоне-2011/12? Дзюба.

    Кто вышел с капитанской повязкой на последние, решающие матчи чемпионата? Дзюба!

    Это что – показатели недоверия и невнимания? На нашем сборе в Эмиратах в январе 2013-го можно было видеть, сколько мы с ним общались.

    Его рассказы о якобы моих словах «топор войны зарыт» – очередная болтовня, поскольку никакой войны для меня и не было. А в аренду в «Ростов» он поехал из-за той самой конкуренции среди нападающих.

    И совсем смешно, когда мне рассказывают про слова Заремы в мой адрес: «Хорошо помню, от кого пошло то знаменитое «тренеришка».

    Когда тренирую, то и раньше, и сейчас говорю футболистам: «Ну конечно, кто я? Тренеришка, ни о чем!». С приколом, естественно.

    Так же и их всегда называл игрочишками, футболистиками. С 2009 года. Это часть моего лексикона. Но либо о своих футболистах, либо о себе. А она где-то краем уха услышала и выдала что-то из серии «слышу звон, но не знаю, где он», – заявил Карпин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16817

      NewLife 12 секунд назад

      "Безразличие" - это то, что больше всего не нравится зюбе.

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