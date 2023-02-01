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    Семья Хаджикадунича наняла адвоката для разбирательств с «Ростовом»

    Защитник «Мальорки» Деннис Хаджикадунич готовится судиться с «Ростовом», который считает неправомерной аренду шведа с Испанию. Россияне не давали на нее согласия, а оно необходимо, так как игрок на контракте.

    О ситуации рассказал агент Хаджикадунича Валид Фаур.

    – Есть ли новости по поводу протеста «Ростова»? Я оставил это дело семье Денниса, они наняли адвоката. Я веду переговоры с другими клубами, планирую будущее игрока, советую, что лучше для него как футболиста. Ситуация, которая есть сейчас, – между «Ростовом» и адвокатом Денниса.

    – Приходили в «Мальорку» или самому Хаджикадуничу какие-то бумаги из «Ростова»?

    – Не знаю. Я не занимался этой темой с момента поиска нового клуба для Денниса, с момента, когда пытался понять, чего хочет «Ростов». Они вложили много энергии и времени в развитие Хаджикадунича и их желание получить что-то очевидно. Но я сказал клубу, что не знаю, как двигаться дальше в этой ситуации, сказал, что если вы хотите что-то сделать – пожалуйста, делайте это при участии самого Денниса или адвоката. У меня есть и другие футболисты, которые также требуют времени.

    – До какого срока действует контракт с «Ростовом»?

    – Я не знаю ничего об этом. Мое дело – поиск нового клуба. Когда я начал работать с Деннисом, контракт был рассчитан до 2023 года. И я не знаю, продлевалось соглашение или нет. Я знаю только, что сейчас Хаджикадунич занят подготовкой к матчу против «Реала». Никто не оспаривает наличие контракта с «Ростовом», но игрок еще молод, в этой ситуации должно быть принято решение, которое пойдет ему на пользу. И не я его буду принимать. Есть адвокат, который занимается этой историей. Я знаю, что это очень сильный специалист.

    • Хаджикадунич до этого играл в аренде в «Мальме».
    • Он отказался возвращаться в Россию.
    • Контракт Денниса с «Ростовом» рассчитан до лета 2023 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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