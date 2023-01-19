«Ростов» будет судиться с «Мальоркой» из-за трансфера Хаджикадунича

Комментатор Роман Гутцайт сообщил о планах «Ростова» подать иск в ФИФА в связи с незаконным переходом защитника Денниса Хаджикадунича в «Мальорку».

«Неужели ситуация изменилась, и теперь игроков, у которых контракты с российскими командами, вновь берут в аренду в зарубежные клубы.

Звоню в «Ростов», спрашиваю, как они это сделали. Отвечают, что они этого не делали. Информация на сайте «Мальорки», о том, что они взяли Денниса Хаджикадунича в аренду у «Ростова», является ложью.

В межсезонье представители «Ростова» связывались с Хаджикадуничем и предлагали ему два варианта: либо он возвращается и играет за российский клуб, либо его продают.

Деннис решил пойти третьим путeм, который открыт для легионеров, имеющих контракты с российскими командами. Он воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с «Ростовом» без какой-либо компенсации.

Он договорился с «Мальоркой», и «Ростов» узнал об этом только из прессы. Хаджикадунич не уведомлял «Ростов» о том, что он собирается подписывать контракт с испанцами.

«Ростов» будет судиться, он отправляет иск в ФИФА для того, чтобы была рассчитана компенсация, которую «Мальорка» должна заплатить им за переход Хаджикадунича», – сказал Гутцайт.

Хаджикадунич до этого играл в аренде в «Мальме».

Он отказался возвращаться в Россию.

Контракт Денниса с «Ростовом» рассчитан до лета 2023 года.

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