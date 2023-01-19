Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Ростов» будет судиться с «Мальоркой» из-за трансфера Хаджикадунича

    Комментатор Роман Гутцайт сообщил о планах «Ростова» подать иск в ФИФА в связи с незаконным переходом защитника Денниса Хаджикадунича в «Мальорку».

    «Неужели ситуация изменилась, и теперь игроков, у которых контракты с российскими командами, вновь берут в аренду в зарубежные клубы.

    Звоню в «Ростов», спрашиваю, как они это сделали. Отвечают, что они этого не делали. Информация на сайте «Мальорки», о том, что они взяли Денниса Хаджикадунича в аренду у «Ростова», является ложью.

    В межсезонье представители «Ростова» связывались с Хаджикадуничем и предлагали ему два варианта: либо он возвращается и играет за российский клуб, либо его продают.

    Деннис решил пойти третьим путeм, который открыт для легионеров, имеющих контракты с российскими командами. Он воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с «Ростовом» без какой-либо компенсации.

    Он договорился с «Мальоркой», и «Ростов» узнал об этом только из прессы. Хаджикадунич не уведомлял «Ростов» о том, что он собирается подписывать контракт с испанцами.

    «Ростов» будет судиться, он отправляет иск в ФИФА для того, чтобы была рассчитана компенсация, которую «Мальорка» должна заплатить им за переход Хаджикадунича», – сказал Гутцайт.

    • Хаджикадунич до этого играл в аренде в «Мальме».
    • Он отказался возвращаться в Россию.
    • Контракт Денниса с «Ростовом» рассчитан до лета 2023 года.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Защитник «Ростова» Хаджикадунич перешел в «Мальорку». Он отказывался от возвращения в Россию 5
    Агент Хаджикадунича: «Какой «Ростов», если 80% футбольного мира не хочет вести дела с Россией?» 54
    Агент назвал клубы, которые кроме «Ювентуса» интересуются Хаджикадуничем из «Ростова»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      russkiisergei 7 минут назад

      да грохните его да и всё!!! новичок в помощь

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11