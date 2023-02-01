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    Бердыев рассказал, приглашал ли Азмуна в «Сочи»

    Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал новость об интересе клуба к нападающему Сердару Азмуну.

    «Азмун может продолжить карьеру в «Сочи»? Я был у него на свадьбе в Эмиратах, но разговоров о переходе в «Сочи» не было. Ему надо переходить в другой клуб в другой стране», — сказал Бердыев.

    • Рыночная стоимость иранца – 12 миллионов евро.
    • За «Зенит» он выступал с 2019 по 2021 год.
    • В этом сезоне Азмун сделал 2 ассиста в 13 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5744

      AtticusFinch 1 час назад

      Где Сочи, и где Азмун - смешно даже))тем более Азмун прекрасно знает, кому Сочи в случае чего очки должен отдать) какой дебил это вообще додумался спросить

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      Рейтинг: +3356

      FRZZ 2 часа назад

      Бердыев прав, Россия для Азмуна была бы шаг назад.

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