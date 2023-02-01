Бердыев рассказал, приглашал ли Азмуна в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал новость об интересе клуба к нападающему Сердару Азмуну.

«Азмун может продолжить карьеру в «Сочи»? Я был у него на свадьбе в Эмиратах, но разговоров о переходе в «Сочи» не было. Ему надо переходить в другой клуб в другой стране», — сказал Бердыев.

Рыночная стоимость иранца – 12 миллионов евро.

За «Зенит» он выступал с 2019 по 2021 год.

В этом сезоне Азмун сделал 2 ассиста в 13 матчах.

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