Бердыев рассказал, приглашал ли Азмуна в «Сочи»

Где Сочи, и где Азмун - смешно даже))тем более Азмун прекрасно знает, кому Сочи в случае чего очки должен отдать) какой дебил это вообще додумался спросить
Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал новость об интересе клуба к нападающему Сердару Азмуну.
«Азмун может продолжить карьеру в «Сочи»? Я был у него на свадьбе в Эмиратах, но разговоров о переходе в «Сочи» не было. Ему надо переходить в другой клуб в другой стране», — сказал Бердыев.
- Рыночная стоимость иранца – 12 миллионов евро.
- За «Зенит» он выступал с 2019 по 2021 год.
- В этом сезоне Азмун сделал 2 ассиста в 13 матчах.
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