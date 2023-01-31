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Сычевой объяснил, почему отказал «Зениту»

31 января 2023, 20:59
7

Новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой прокомментировал переход в самарский клуб.

«Когда уходил из «Иртыша», были варианты с РПЛ, но я выбрал «Оренбург», хотя они были в Первой лиге. Меня туда тянуло. Сердце подсказывало, так можно сказать. Не прогадал, сделал правильный выбор, хотя казалось, что любой другой игрок выбрал бы РПЛ.

Правильно? И сейчас такой же вариант был, что «Зенит» предлагал, но так же меня тянуло в «Крылья», – сказал Сычевой.

  • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
  • «Крылья» купили форварда у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Писарский Владимир
Комментарии (7)
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664
1675189722
В Зените он бы не смог получить столько игрового времени, сколько в КС. Мудрое решение. Он выбрал играть в футбол, а не полирование скамейки одним местом как Адамов и Алип.
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DOCTOR PENALTY
1675191624
Конечно, много эмоций, но есть в его словах объективное и правильное - игрок реально оценивает свой уровень.
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Lilipyt
1675202506
В Зените мог бы побороться за основу с легкостью. Сергеев и Кассьера не выглядят такими столбами. Но переход в Крылья считаю бессмысленным. Раз так фартит в Оренбурге то и нет причин уходить, когда команды одинаковые. Только теперь в КС придется адаптироваться к игре партнеров.
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ААМ
1675239256
Темнит парень
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zigbert
1675240121
А ведь Крылья Советов наверняка не последний клуб где он может оказаться. Особенно если не потеряет все свои качества.
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вальтер79
1675250529
цену себе чувак набивает вполне возможно что это игрок одной команды такой как сергеев урунов и прочие
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paracetamol
1675261694
А чё, Зенит действительно что-то предлагал, может обменять его на Клаудиньо?
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