Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сычевой объяснил, почему отказал «Зениту»

    Новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой прокомментировал переход в самарский клуб.

    «Когда уходил из «Иртыша», были варианты с РПЛ, но я выбрал «Оренбург», хотя они были в Первой лиге. Меня туда тянуло. Сердце подсказывало, так можно сказать. Не прогадал, сделал правильный выбор, хотя казалось, что любой другой игрок выбрал бы РПЛ.

    Правильно? И сейчас такой же вариант был, что «Зенит» предлагал, но так же меня тянуло в «Крылья», – сказал Сычевой.

    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
    • «Крылья» купили форварда у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Сычевой определился с игровым номером в «Крыльях Советов»
    Сычевой рассказал, под каким номером будет играть за «Крылья Советов»
    «Крылья Советов» перенесли выплаты «Оренбургу» за трансфер Сычевого
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:59
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24075

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Конечно, много эмоций, но есть в его словах объективное и правильное - игрок реально оценивает свой уровень.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2152

      Semushkin Roman Valerievi 41 минуту назад

      В Зените он бы не смог получить столько игрового времени, сколько в КС. Мудрое решение. Он выбрал играть в футбол, а не полирование скамейки одним местом как Адамов и Алип.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16937

      Barmaleushka 55 минут назад

      Ща звенеть будут"онвыбралфутьболанебабло" ))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +201

      eugen-han > Barmaleushka 45 минут назад

      Так оно и есть на самом деле. Получается, что так, а не иначе как.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16937

      Barmaleushka > eugen-han 7 минут назад

      Тут каждый второй свистит : "меня царицей соблазняли , но не поддался я ".
      Его в Зенит на аркане никто не тащил (если вообще предложение было).

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11