Сычевой объяснил, почему отказал «Зениту»

Новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой прокомментировал переход в самарский клуб.

«Когда уходил из «Иртыша», были варианты с РПЛ, но я выбрал «Оренбург», хотя они были в Первой лиге. Меня туда тянуло. Сердце подсказывало, так можно сказать. Не прогадал, сделал правильный выбор, хотя казалось, что любой другой игрок выбрал бы РПЛ.

Правильно? И сейчас такой же вариант был, что «Зенит» предлагал, но так же меня тянуло в «Крылья», – сказал Сычевой.

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

«Крылья» купили форварда у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

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