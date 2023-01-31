«Не переходит». Гендиректор «Зенита» рассказал о переговорах с «ПСЖ» по Малкому

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев раскрыл подробности переговоров с «ПСЖ» насчет трансфера Малкома.

– Переходит ли Малком в «ПСЖ»?

– Не переходит.

– Был ли предметный интерес со стороны «ПСЖ» к Малкому?

– Да, был.

– Были ли контакты с «ПСЖ»?

– Не к ночи будь помянутый представитель «ПСЖ» выходил на игрока. Не буду скрывать, что интерес такого большого клуба, как «ПСЖ», к нашему футболисту приятен.

У меня была переписка и разговор с президентом парижского клуба господином Нассером Аль‑Хелаифи. В ходе этого общения мы обсудили, на каких условиях был бы возможен переход Малкома в «ПСЖ».

Аль‑Хелаифи эти условия услышал и заметил, что в текущей обстановке, видимо, связанной с финансовым фэйр-плей и большими затратами «ПСЖ» относительно Месси, вариант полноценного трансфера этой зимой для них не является предпочтительным.

В такой ситуации «ПСЖ» был бы заинтересован в аренде футболиста. Что, естественно, не устраивает «Зенит».

После этого никакого нового предложения от парижского клуба мы не получили. Поэтому считаем историю перехода Малкома в «ПСЖ» в это трансферное окно закрытой.

Хочется особо отметить, что «ПСЖ» не поддался дьявольскому искушению – весьма сомнительному с юридической точки зрения, не говоря уже об этической стороне дела – толкнуть игрока к прерыванию контракта.

– Возможен ли вариант, при котором вы вернетесь к переговорам с «ПСЖ» по Малкому в будущем?

– Отвечу так. Вот смотрите, есть известный игрок Усман Дембеле. Он был приобретен «Барселоной» за сумму, которая с учетом бонусов может составить более 140 миллионов евро.

Так вот, помимо того, что он полностью провалил финальную игру чемпионата мира с Аргентиной и был заменен на пару с Жиру в первом тайме еще до перерыва, он и в чемпионате Испании забил всего пять мячей.

При этом, несмотря на такие, мягко говоря, скромные показатели на футбольном поле в клубе и сборной, его рыночная стоимость достаточно высока.

Известный портал Тransfermarkt, конечно, не бином Ньютона, но тем менее дает определенную ориентировку. Там стоимость Дембеле составляет 60 миллионов евро. То есть она снизилась, но это как‑никак 60 миллионов евро.

Малком, который является ровесником Дембеле, – первоклассный футболист. Он отлично играет в этом сезоне, и я уверен, что наши игроки, которые показывают свой класс на футбольном поле в «Зените» и других российских командах, будут вызывать интерес европейских клубов.

Футболистов много, но количество хороших и очень хороших не так велико. Поэтому такие возможности сохраняются. Мы всегда были за то, чтобы наши игроки, показав себя в «Зените», могли выступать за топ‑клубы пяти ведущих лиг.

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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