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    Черышев оценил решение Роналду перейти в «Аль-Наср»

    Бывший вингер «Реала» Денис Черышев высказался о том, что его экс-одноклубник Криштиану Роналду зимой уехал в Саудовскую Аравию.

    – Не было обидно за твоего бывшего партнера по «Реалу» Криштиану Роналду?

    – Криштиану – выдающийся игрок. Хотелось и за него порадоваться, но не получилось.

    Португалия рано вылетела [с ЧМ-2022], и Роналду не смог помочь ей продвинуться дальше.

    Сейчас он принял новый вызов, так что пожелаю ему удачи.

    • Роналду оказался в «Аль-Насре» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
    • С саудовским клубом он заключил контракт до 2025 года.
    • Зарплата португальца с учетом всех бонусов может достигать 200 миллионов долларов за сезон.

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    Источник: Sport24

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