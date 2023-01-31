Черышев оценил решение Роналду перейти в «Аль-Наср»

Бывший вингер «Реала» Денис Черышев высказался о том, что его экс-одноклубник Криштиану Роналду зимой уехал в Саудовскую Аравию.
– Не было обидно за твоего бывшего партнера по «Реалу» Криштиану Роналду?
– Криштиану – выдающийся игрок. Хотелось и за него порадоваться, но не получилось.
Португалия рано вылетела [с ЧМ-2022], и Роналду не смог помочь ей продвинуться дальше.
Сейчас он принял новый вызов, так что пожелаю ему удачи.
- Роналду оказался в «Аль-Насре» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
- С саудовским клубом он заключил контракт до 2025 года.
- Зарплата португальца с учетом всех бонусов может достигать 200 миллионов долларов за сезон.
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Источник: Sport24