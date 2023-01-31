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    Сергеев: «Промес – зачинщик драки в матче «Зенит» – «Спартак». Несправедливо, что он остался безнаказанным»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал массовую драку в матче Кубка России со «Спартаком».

    «Напряжeнная игра. Нам нужно было побеждать. Но в конце получилось так, что Промес стал провоцировать Барриоса. Началась суета, драка.

    До сих пор не понимаю, почему его не удалили. Хотя он зачинщик. Но остался безнаказанным. Это несправедливо. При этом многих других удалили. Понятно, что захлестнули эмоции, большой накал. Но всe-таки уже пора оставить эту историю в прошлом», – сказал Сергеев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4232

      Питерский князь 2 минуты назад

      Достали уже. Верните его на родину и конец вопроса.
      :)))
      Наказание понесет там!

      0
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      Рейтинг: +1837

      mahan 8 минут назад

      Сергеев ты вроде был нормальным парнем пока играл за Крылья. Посмотри видео и всем у кого есть вопросы посмотрите видео, там видно кто зачинщик и кто провокатор. Для всех адекватных людей это понятно. Для других тупых объяснять бессмысленно. Вот просто как интересно что ж всем так Промес покоя не дает. Боятся его, значит уважают его.

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      Рейтинг: +17675

      paracetamol 9 минут назад

      Промес - уголовничек, чего от него ждать?

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      Рейтинг: +11113

      alp 15 минут назад

      промес рано или поздно получит свою дискву - к гадалке ходить не надо. но журналюгам уже давно пора оставить эту тему и не мусолить ее с каждым футболером..

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      Рейтинг: +1369

      Freyd 36 минут назад

      И не устали шавки гавкать на слона?:))

      1
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      Рейтинг: +7897

      nik55 56 минут назад

      очередной клоун гавкает----когда же вы заткнетесь ?

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      Рейтинг: +17582

      ilichkadr > nik55 54 минуты назад

      Этот клоун был на поле, в отличие от тебя диванного. Только слепой не мог увидеть, кто первым начал словесную перепалку.

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      Рейтинг: +28127

      JTherry > ilichkadr 32 минуты назад

      а какой "клоун" начал ногами месить..? словесная перепалка между Промесом и Барриосом могла и закончиться, как и началась, но тут вдруг Родригао взбесился, и получил по *балу прямым в челюсть от Николсона... ведь дали слово Алёше, что победят, а тут такой пердимонокль ничейный...)

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