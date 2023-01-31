Сергеев: «Промес – зачинщик драки в матче «Зенит» – «Спартак». Несправедливо, что он остался безнаказанным»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал массовую драку в матче Кубка России со «Спартаком».

«Напряжeнная игра. Нам нужно было побеждать. Но в конце получилось так, что Промес стал провоцировать Барриоса. Началась суета, драка.

До сих пор не понимаю, почему его не удалили. Хотя он зачинщик. Но остался безнаказанным. Это несправедливо. При этом многих других удалили. Понятно, что захлестнули эмоции, большой накал. Но всe-таки уже пора оставить эту историю в прошлом», – сказал Сергеев.

У «Спартака» дисквалификацию за драку получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

«Зенит» из-за дисквалификации лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

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