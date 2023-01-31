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  • Сергеев: «Промес – зачинщик драки в матче «Зенит» – «Спартак». Несправедливо, что он остался безнаказанным»

Сергеев: «Промес – зачинщик драки в матче «Зенит» – «Спартак». Несправедливо, что он остался безнаказанным»

31 января 2023, 09:08
47

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал массовую драку в матче Кубка России со «Спартаком».

«Напряжeнная игра. Нам нужно было побеждать. Но в конце получилось так, что Промес стал провоцировать Барриоса. Началась суета, драка.

До сих пор не понимаю, почему его не удалили. Хотя он зачинщик. Но остался безнаказанным. Это несправедливо. При этом многих других удалили. Понятно, что захлестнули эмоции, большой накал. Но всe-таки уже пора оставить эту историю в прошлом», – сказал Сергеев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Промес Квинси Сергеев Иван
Комментарии (47)
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nik55
1675147159
очередной клоун гавкает----когда же вы заткнетесь ?
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Freyd
1675148314
И не устали шавки гавкать на слона?:))
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paracetamol
1675149956
Промес - уголовничек, чего от него ждать?
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mahan
1675150036
Сергеев ты вроде был нормальным парнем пока играл за Крылья. Посмотри видео и всем у кого есть вопросы посмотрите видео, там видно кто зачинщик и кто провокатор. Для всех адекватных людей это понятно. Для других тупых объяснять бессмысленно. Вот просто как интересно что ж всем так Промес покоя не дает. Боятся его, значит уважают его.
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Freyd
1675150799
Кто ещё из состава Зинок не сказал про Промеса?:))
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Willow
1675152071
Когда интервью уборщицы Зенита? А-ля: я видела, Промес зачинщик". Ну уже не смешно, будто обиженные игроки, всë вспоминают историю, вместо того чтобы хорошо играть, тренироваться для попадания в сборную.
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NewLife
1675152865
Как под копирку с предыдущими высказываниями. Они там что, все в Едро вступили ?
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шахта Заполярная
1675162742
У сенита в раздевалке методичка весит о том что виноват Промес.
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шахта Заполярная
1675163514
Что вы все как баба ноете, будьте хоть раз мужиками или поменяйте цвета вашего клупа на радужные.
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zigbert
1675168874
Как то двусмысленно выглядят слова Сергеева что эту историю пора оставить в прошлом но сам подливает масла в огонь.
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