Агент Головина рассказал о реакции россиянина на ситуацию с Малиновским

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос, как его клиент отнесся к произошедшему по окончании матча с «Марселем» (1:1).
- После финального свистка россиянин обнялся с украинцем Русланом Малиновским.
- Позднее футболист «Марселя» извинился за объятия с Головиным.
«Никак не отреагировал на это. Александр тоже. Нас это никак не волнует, это относится только к Малиновскому.
Выглядит ли это бредом? Вы сами ответили на этот вопрос», – сказал агент.
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Источник: «Р-Спорт»