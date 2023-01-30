Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Головина рассказал о реакции россиянина на ситуацию с Малиновским

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос, как его клиент отнесся к произошедшему по окончании матча с «Марселем» (1:1).

    • После финального свистка россиянин обнялся с украинцем Русланом Малиновским.
    • Позднее футболист «Марселя» извинился за объятия с Головиным.

    «Никак не отреагировал на это. Александр тоже. Нас это никак не волнует, это относится только к Малиновскому.

    Выглядит ли это бредом? Вы сами ответили на этот вопрос», – сказал агент.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Малиновский извинился перед украинцами за то, что обнялся с Головиным 17
    Головин и Малиновский обнялись после матча «Марсель» – «Монако» 13
    Мостовой – о Головине: «Подумаешь, царем назвали его. Царь у нас был один в футболе» 3
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      AfyWCRF 2 минуты назад

      А что взять с поклонников Бандеры? У ни своя искривленная психология

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11