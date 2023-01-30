Агент Головина рассказал о реакции россиянина на ситуацию с Малиновским

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос, как его клиент отнесся к произошедшему по окончании матча с «Марселем» (1:1).

После финального свистка россиянин обнялся с украинцем Русланом Малиновским.

Позднее футболист «Марселя» извинился за объятия с Головиным.

«Никак не отреагировал на это. Александр тоже. Нас это никак не волнует, это относится только к Малиновскому.

Выглядит ли это бредом? Вы сами ответили на этот вопрос», – сказал агент.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно