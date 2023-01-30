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    Канселу прилетел в Мюнхен. «Бавария» и «Манчестер Сити» полностью согласовали аренду

    Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу переходит в «Баварию».

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы полностью согласовали аренду португальца до конца сезона с опцией выкупа за 70 миллионов евро.

    Сам футболист уже прилетел в Мюнхен. Сегодня вечером он пройдет медосмотр для «Баварии».

    • Сообщалось, что Канселу и еще 4 игрока «Ман Сити» недовольны главным тренером Хосепом Гвардиолой.
    • Канселу провел 26 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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