Канселу прилетел в Мюнхен. «Бавария» и «Манчестер Сити» полностью согласовали аренду

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу переходит в «Баварию».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы полностью согласовали аренду португальца до конца сезона с опцией выкупа за 70 миллионов евро.

Сам футболист уже прилетел в Мюнхен. Сегодня вечером он пройдет медосмотр для «Баварии».

Сообщалось, что Канселу и еще 4 игрока «Ман Сити» недовольны главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Канселу провел 26 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

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