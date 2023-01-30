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    Диего и Джованни Симеоне – 5-я семья со 100 голами в Серии A

    Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне забил «Роме» (2:1) в 20-м туре чемпионата Италии.

    Футболист неаполитанцев и его отец Диего Симеоне забили в Серии А 100 голов на двоих.

    Это пятый такой случай в истории турнира.

    1. Маццола – 221 гол (Сандро – 116, Валентино – 93, Ферруччио – 12);
    2. Савольди – 180 голов (Джузеппе – 168, Джанлуиджи – 7, Джанлука – 5);
    3. Кьеза – 174 гола (Энрико – 138, Федерико – 36);
    4. Вьери – 160 голов (Роберто – 18, Кристиан – 142);
    5. Симеоне – 100 голов (Диего – 30, Джованни – 70).

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    Источник: твиттер Джузеппе Пасторе

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1170

      Karpathian 1 час назад

      Но величайшие - все равно Мальдини:)

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