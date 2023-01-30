Диего и Джованни Симеоне – 5-я семья со 100 голами в Серии A

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне забил «Роме» (2:1) в 20-м туре чемпионата Италии.
Футболист неаполитанцев и его отец Диего Симеоне забили в Серии А 100 голов на двоих.
Это пятый такой случай в истории турнира.
- Маццола – 221 гол (Сандро – 116, Валентино – 93, Ферруччио – 12);
- Савольди – 180 голов (Джузеппе – 168, Джанлуиджи – 7, Джанлука – 5);
- Кьеза – 174 гола (Энрико – 138, Федерико – 36);
- Вьери – 160 голов (Роберто – 18, Кристиан – 142);
- Симеоне – 100 голов (Диего – 30, Джованни – 70).
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Источник: твиттер Джузеппе Пасторе