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    Корниленко: «У «Крыльев Советов» получилось заменить Пиняева и Глушенкова»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил трансфер аргентинского форварда Бенхамина Гарре.

    – Гарре – это прямая замена Сергею Пиняеву? Всe-таки он левша, а не правша, как Сергей.

    – В это трансферное окно от нас ушли Максим Глушенков и Пиняев. Мы искали двух футболистов на замену им в группу атаки. Можно сказать, что на сегодняшний день у нас получилось их заменить Гарре и Владимиром Писарским.

    – Насколько трудной была сделка, как удалось уговорить игрока переехать в Россию?

    – Здесь стоит отметить всe руководство нашего клуба. Была тяжeлая сделка, длительные переговоры, много нюансов – документальные вопросы, агентские, личные, общение с игроком, родителями. Шли профессиональные переговоры с двух сторон. Слава богу, всe закончилось положительно. Ждeм, что Гарре будет помогать нашей команде на поле.

    • Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».
    • Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.
    • 22-летний аргентинец заключил с «Крыльями» контракт на 3,5 года.

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    Источник: Metaratings

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