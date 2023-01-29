Корниленко: «У «Крыльев Советов» получилось заменить Пиняева и Глушенкова»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил трансфер аргентинского форварда Бенхамина Гарре.

– Гарре – это прямая замена Сергею Пиняеву? Всe-таки он левша, а не правша, как Сергей.

– В это трансферное окно от нас ушли Максим Глушенков и Пиняев. Мы искали двух футболистов на замену им в группу атаки. Можно сказать, что на сегодняшний день у нас получилось их заменить Гарре и Владимиром Писарским.

– Насколько трудной была сделка, как удалось уговорить игрока переехать в Россию?

– Здесь стоит отметить всe руководство нашего клуба. Была тяжeлая сделка, длительные переговоры, много нюансов – документальные вопросы, агентские, личные, общение с игроком, родителями. Шли профессиональные переговоры с двух сторон. Слава богу, всe закончилось положительно. Ждeм, что Гарре будет помогать нашей команде на поле.

Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».

Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

22-летний аргентинец заключил с «Крыльями» контракт на 3,5 года.

Все трансферы РПЛ этой зимы: «Cпартак» представил двух новичков, «Cочи» пока без переходов

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно