Стало известно условие, при котором «Зенит» отпустит Малкома в аренду в «ПСЖ»

Отпустит))))ахахааха да он в любой момент просто уехать иожет и послать на куй этот Зенит))
«ПСЖ» работает над арендой форварда «Зенита» Малкома.
«Зенит» отпустит игрока только в том случае, если будет прописана опция обязательного выкупа Малкома. Еще рассматривается вариант полноценного трансфера бразильца в Париж.
- Накануне агент Малкома сообщил, что игрок не уйдет в «ПСЖ» зимой.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
- Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.
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Малком уходит из «Зенита» в «ПСЖ»? А что с остальными бразильцами?
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