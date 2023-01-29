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    Стало известно условие, при котором «Зенит» отпустит Малкома в аренду в «ПСЖ»

    «ПСЖ» работает над арендой форварда «Зенита» Малкома.

    «Зенит» отпустит игрока только в том случае, если будет прописана опция обязательного выкупа Малкома. Еще рассматривается вариант полноценного трансфера бразильца в Париж.

    • Накануне агент Малкома сообщил, что игрок не уйдет в «ПСЖ» зимой.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5666

      AtticusFinch 36 минут назад

      Отпустит))))ахахааха да он в любой момент просто уехать иожет и послать на куй этот Зенит))

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