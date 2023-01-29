Стало известно условие, при котором «Зенит» отпустит Малкома в аренду в «ПСЖ»

«ПСЖ» работает над арендой форварда «Зенита» Малкома.

«Зенит» отпустит игрока только в том случае, если будет прописана опция обязательного выкупа Малкома. Еще рассматривается вариант полноценного трансфера бразильца в Париж.

Накануне агент Малкома сообщил, что игрок не уйдет в «ПСЖ» зимой.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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Малком уходит из «Зенита» в «ПСЖ»? А что с остальными бразильцами?

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