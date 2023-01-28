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    Глушаков объяснил, почему «Спартак» становился лидером РПЛ по агентским выплатам

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как агенты зарабатывали на сотрудничестве с московским клубом.

    «Теперь меня совсем не удивляет информация, что «Спартак» почти каждый год явный лидер Премьер-лиги по выплате комиссионных агентам.

    Это делается просто. Из той суммы, которую предлагает руководство, зарплатная часть занижается, агентская – повышается. В итоге агент зарабатывает больше, чем футболист.

    А когда афишируют зарплату, то называется намного более высокая сумма, чем есть на самом деле.

    И для всех футболисты – плохие люди, потому что получают слишком много денег. Которых на самом деле у них и близко нет», – объяснил Глушаков.

    • Полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
    • В сезоне-2016/17 он выиграл чемпионство с командой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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