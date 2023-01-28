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    Тарханов: «Дзюба сильнее Чалова. Это хороший вариант для ЦСКА»

    Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал новость, что Артем Дзюба может оказаться в ЦСКА.

    «Клуб же опроверг эту информацию, но, возможно, какие-то контакты и были. Дзюба способен еще заиграть в топ-клубе, свои футбольные качества он точно не утратил.

    Дзюба был бы хорошим вариантом для ЦСКА, плюс на сегодня он сильнее, чем Чалов.

    Для тренера два разных нападающих – это тоже плюс. Посмотрим, как будет развиваться эта история. Дзюбе есть, еще что доказывать», – сказал Тарханов.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12841

      Алексей З 17 минут назад

      Чалов был очень неплох осенью, а Дзюба год не играет.
      Высказывания Тарханова надо воспринимать как бред стареющего.

      0
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      Рейтинг: +393

      saf05 36 минут назад

      Несет какую-то чушь

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      Рейтинг: +133

      Александр.Т. 46 минут назад

      Это чушь Дзюба медленный игрок, там такой же Заболотный высокий но толку ноль ,, Дзюба опозорился в Турции купили и выкинули как не нужный хлам после месяц-полтора.

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