Тарханов: «Дзюба сильнее Чалова. Это хороший вариант для ЦСКА»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал новость, что Артем Дзюба может оказаться в ЦСКА.

«Клуб же опроверг эту информацию, но, возможно, какие-то контакты и были. Дзюба способен еще заиграть в топ-клубе, свои футбольные качества он точно не утратил.

Дзюба был бы хорошим вариантом для ЦСКА, плюс на сегодня он сильнее, чем Чалов.

Для тренера два разных нападающих – это тоже плюс. Посмотрим, как будет развиваться эта история. Дзюбе есть, еще что доказывать», – сказал Тарханов.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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