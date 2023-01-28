Тарханов: «Дзюба сильнее Чалова. Это хороший вариант для ЦСКА»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал новость, что Артем Дзюба может оказаться в ЦСКА.
«Клуб же опроверг эту информацию, но, возможно, какие-то контакты и были. Дзюба способен еще заиграть в топ-клубе, свои футбольные качества он точно не утратил.
Дзюба был бы хорошим вариантом для ЦСКА, плюс на сегодня он сильнее, чем Чалов.
Для тренера два разных нападающих – это тоже плюс. Посмотрим, как будет развиваться эта история. Дзюбе есть, еще что доказывать», – сказал Тарханов.
- 34-летний Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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Источник: «РБ Спорт»