В «Спартаке» отреагировали на новость, что Промес может поехать на третий сбор команды в Турцию

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном участии Квинси Промеса в заключительном зимнем сборе.

Голландец самостоятельно тренируется в Москве, в то время как команда проводит сбор в ОАЭ.

Вероятная причина отсутствия Промеса – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.

3-й спартаковский сбор пройдет в Турции.

«Промес продолжает подготовку индивидуально – в соответствии с графиком, который установлен тренерским штабом.

Как только Промес сможет присоединиться к команде, он это сделает. Мы об этом сообщим», – сказал Зеленов.

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