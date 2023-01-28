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    В «Спартаке» отреагировали на новость, что Промес может поехать на третий сбор команды в Турцию

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном участии Квинси Промеса в заключительном зимнем сборе.

    • Голландец самостоятельно тренируется в Москве, в то время как команда проводит сбор в ОАЭ.
    • Вероятная причина отсутствия Промеса – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
    • 3-й спартаковский сбор пройдет в Турции.

    «Промес продолжает подготовку индивидуально – в соответствии с графиком, который установлен тренерским штабом.

    Как только Промес сможет присоединиться к команде, он это сделает. Мы об этом сообщим», – сказал Зеленов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2524

      АЛЕКС 58 52 минуты назад

      До третьего марта будет прятаться на базе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +588

      Азбука 1 час назад

      Ему оформят российское гражданство и в новом паспорте его будут звать Антон Промясов, чтоб интерпол не догадался.

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