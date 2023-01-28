В «Спартаке» отреагировали на новость, что Промес может поехать на третий сбор команды в Турцию

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном участии Квинси Промеса в заключительном зимнем сборе.
- Голландец самостоятельно тренируется в Москве, в то время как команда проводит сбор в ОАЭ.
- Вероятная причина отсутствия Промеса – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
- 3-й спартаковский сбор пройдет в Турции.
«Промес продолжает подготовку индивидуально – в соответствии с графиком, который установлен тренерским штабом.
Как только Промес сможет присоединиться к команде, он это сделает. Мы об этом сообщим», – сказал Зеленов.
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Источник: «Спорт-Экспресс»