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  • В «Спартаке» отреагировали на новость, что Промес может поехать на третий сбор команды в Турцию

В «Спартаке» отреагировали на новость, что Промес может поехать на третий сбор команды в Турцию

28 января 2023, 13:13
3

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном участии Квинси Промеса в заключительном зимнем сборе.

  • Голландец самостоятельно тренируется в Москве, в то время как команда проводит сбор в ОАЭ.
  • Вероятная причина отсутствия Промеса – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
  • 3-й спартаковский сбор пройдет в Турции.

«Промес продолжает подготовку индивидуально – в соответствии с графиком, который установлен тренерским штабом.

Как только Промес сможет присоединиться к команде, он это сделает. Мы об этом сообщим», – сказал Зеленов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (3)
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1674907355
Ему оформят российское гражданство и в новом паспорте его будут звать Антон Промясов, чтоб интерпол не догадался.
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АЛЕКС 58
1674907800
До третьего марта будет прятаться на базе
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