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    Промес может поехать на третий сбор «Спартака», преодолев личные обстоятельства («РБ Спорт»)

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может поехать на третий сбор команды в Турции.

    • Промес самостоятельно тренируется в Москве, в то время как «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.
    • Вероятная причина отсутствия Промеса в ОАЭ – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

    По информации «РБ Спорт», голландец пропустит второй сбор в Эмиратах, но может отправиться на третий сбор, преодолев личные обстоятельства. Вероятность приезда Промеса в Турцию велика.

    «Спартак» не комментирует эту ситуацию. Третий сбор команды пройдет в Турции с 14 по 20 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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