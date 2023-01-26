Промес может поехать на третий сбор «Спартака», преодолев личные обстоятельства («РБ Спорт»)

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может поехать на третий сбор команды в Турции.

Промес самостоятельно тренируется в Москве, в то время как «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.

Вероятная причина отсутствия Промеса в ОАЭ – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

По информации «РБ Спорт», голландец пропустит второй сбор в Эмиратах, но может отправиться на третий сбор, преодолев личные обстоятельства. Вероятность приезда Промеса в Турцию велика.

«Спартак» не комментирует эту ситуацию. Третий сбор команды пройдет в Турции с 14 по 20 февраля.

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