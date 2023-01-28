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    Глушаков рассказал, за что ему стыдно

    Экс-футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что сожалеет о том, как проходил бракоразводный процесс с его первой женой Дарьей.

    «В интервью Дмитрию Егорову я сказал, что во всей истории с травлей считаю себя правым на 95 процентов. Что составляет остальные пять? Слитые моей бывшей женой Дашей аудио. Угрозы, мат и прочее. Вот за это действительно стыдно.

    Я был психологически подавлен, к тому времени месяц с ней уже не жил. Поймал ее на измене, собрал вещи и ушел. Она якобы испугалась и сделала мне подставу.

    История с баней – разыгранный пиар-ход. Тогда там была вся команда. Если бы сразу знал, чего она хотела, то оставил бы это сразу и ушел тихо, спокойно, без шума. Не думал, что у нее хватит мозгов на все это пойти...

    Сам тогда в прессе молчал. Нет, в «Спартаке» никто не запрещал говорить – просто был бракоразводный процесс, в котором я запутался.

    Из-за всего этого шума не до интервью было. Адвокаты – те еще кадры, затягивали процесс, чтобы больше заработать.

    В итоге как раз-таки адвокаты, заинтересованные в том, чтобы в нужную минуту подогреть ситуацию, посоветовали мне то, чего делать вообще нельзя было, – пойти на «Пусть говорят».

    Об этом жалею. Личные дела нельзя было выносить на всеобщее обсуждение. В итоге свое положение только усугубил», – сказал Глушаков.

    • Денис и Дарья были женаты с 2009 по 2018 год.
    • У пары есть 2 дочери.
    • Сейчас Глушаков женат на футболистке Ксении Коваленко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18686

      Cleaner 32 минуты назад

      Глушаков: - Мне стыдно за Спартак.

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