Глушаков рассказал, за что ему стыдно

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что сожалеет о том, как проходил бракоразводный процесс с его первой женой Дарьей.

«В интервью Дмитрию Егорову я сказал, что во всей истории с травлей считаю себя правым на 95 процентов. Что составляет остальные пять? Слитые моей бывшей женой Дашей аудио. Угрозы, мат и прочее. Вот за это действительно стыдно.

Я был психологически подавлен, к тому времени месяц с ней уже не жил. Поймал ее на измене, собрал вещи и ушел. Она якобы испугалась и сделала мне подставу.

История с баней – разыгранный пиар-ход. Тогда там была вся команда. Если бы сразу знал, чего она хотела, то оставил бы это сразу и ушел тихо, спокойно, без шума. Не думал, что у нее хватит мозгов на все это пойти...

Сам тогда в прессе молчал. Нет, в «Спартаке» никто не запрещал говорить – просто был бракоразводный процесс, в котором я запутался.

Из-за всего этого шума не до интервью было. Адвокаты – те еще кадры, затягивали процесс, чтобы больше заработать.

В итоге как раз-таки адвокаты, заинтересованные в том, чтобы в нужную минуту подогреть ситуацию, посоветовали мне то, чего делать вообще нельзя было, – пойти на «Пусть говорят».

Об этом жалею. Личные дела нельзя было выносить на всеобщее обсуждение. В итоге свое положение только усугубил», – сказал Глушаков.

Денис и Дарья были женаты с 2009 по 2018 год.

У пары есть 2 дочери.

Сейчас Глушаков женат на футболистке Ксении Коваленко.

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