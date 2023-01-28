«ПСЖ» и «Манчестер Сити» должны вмешаться». Губерниев высмеял новость об интересе ЦСКА к Дзюбе

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что нападающий Артем Дзюба может перейти в ЦСКА.

«В этот спор должен вмешаться «ПСЖ» и перекупить Артема.

Когда в дело включаются такие большие клубы, как ЦСКА, парижане должны вмешаться. Разве что еще «Манчестер Сити» может вклиниться.

Дзюба – это человек, который резко вознесся на орбиту и будет крутиться вокруг этих трех команд», – сказал Губерниев.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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