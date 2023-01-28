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    «ПСЖ» и «Манчестер Сити» должны вмешаться». Губерниев высмеял новость об интересе ЦСКА к Дзюбе

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что нападающий Артем Дзюба может перейти в ЦСКА.

    «В этот спор должен вмешаться «ПСЖ» и перекупить Артема.

    Когда в дело включаются такие большие клубы, как ЦСКА, парижане должны вмешаться. Разве что еще «Манчестер Сити» может вклиниться.

    Дзюба – это человек, который резко вознесся на орбиту и будет крутиться вокруг этих трех команд», – сказал Губерниев.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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