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    Игрок «Урала» Гогличидзе: «Врачи говорили, что у меня рак и нужна ампутация ноги»

    Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал о проблемах с ногой, связанных с новообразованием. Они уже позади.

    – Это же еще и тяжелый период, когда я мало что знал про свое здоровье. Одни врачи говорили, что все будет хорошо. А другие звонили со словами: «Больше никакого футбола. Надо ампутировать ногу».

    — Когда впервые это услышал, было страшно?

    — Сначала не поверил. Пошел на МРТ вообще по другой причине, болело левое колено. И тогда нашли опухоль.

    — В той же ноге?

    — Нет, в другой.

    Как все было: в Ростове-на-Дону женщина на УЗИ сказала, что ничего не видит. Приехал на МРТ, сделал биопсию, и мне сказали: рак, вторая стадия, надо срочно делать химию. Я сказал: «Как вы можете ее делать? Хотя бы проверьте меня». Настаивали: «Нет, нужна химия».

    Хорошо, что рядом была семья. Она и предложила поехать в Израиль — несмотря на то, что и финансово тогда было непросто. Такие ситуации всегда сплачивают.

    А еще же и жена была беременная, скоро родить должна была. Тоже добавляло волнения.

    • 25-летний Гогличидзе – воспитанник «Краснодара».
    • Защитник стоит 600 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у Гогличидзе 14 матчей, ассист.

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    Источник: Sport24

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