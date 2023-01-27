Игрок «Урала» Гогличидзе: «Врачи говорили, что у меня рак и нужна ампутация ноги»

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал о проблемах с ногой, связанных с новообразованием. Они уже позади.

– Это же еще и тяжелый период, когда я мало что знал про свое здоровье. Одни врачи говорили, что все будет хорошо. А другие звонили со словами: «Больше никакого футбола. Надо ампутировать ногу».

— Когда впервые это услышал, было страшно?

— Сначала не поверил. Пошел на МРТ вообще по другой причине, болело левое колено. И тогда нашли опухоль.

— В той же ноге?

— Нет, в другой.

Как все было: в Ростове-на-Дону женщина на УЗИ сказала, что ничего не видит. Приехал на МРТ, сделал биопсию, и мне сказали: рак, вторая стадия, надо срочно делать химию. Я сказал: «Как вы можете ее делать? Хотя бы проверьте меня». Настаивали: «Нет, нужна химия».

Хорошо, что рядом была семья. Она и предложила поехать в Израиль — несмотря на то, что и финансово тогда было непросто. Такие ситуации всегда сплачивают.

А еще же и жена была беременная, скоро родить должна была. Тоже добавляло волнения.

25-летний Гогличидзе – воспитанник «Краснодара».

Защитник стоит 600 тысяч евро.

В сезоне РПЛ у Гогличидзе 14 матчей, ассист.

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