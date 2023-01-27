На Зимнем кубке РПЛ протестируют несколько нововведений для судей

Российская Премьер-лига анонсировала проведение ряда экспериментов, касающихся судейства, в ходе Зимнего кубка РПЛ.

Участниками турнира будут «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Он пройдет со 2 по 11 февраля в Абу-Даби.

«В регламент турнира включена возможность подавать запросы для просмотра судьей видеоповторов спорного момента.

Каждая команда может использовать не более двух попыток за матч – по одной на тайм. Участники могут подать запросы для просмотра следующих моментов:

гол

назначение пенальти

прямая красная карточка

ошибочная идентификация игрока, получившего жeлтую или красную карточку

Чтобы использовать право на просмотр, официальный представитель команды должен сообщить о запросе резервному арбитру с описанием спорного эпизода, затем резервный судья передаeт информацию главному арбитру.

Во время видеопросмотра судья обязан давать комментарии по эпизоду в прямом эфире.

Также регламент предусматривает флэш-интервью арбитров в течение 15 минут после завершения матча», – говорится в анонсе РПЛ.

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