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    На Зимнем кубке РПЛ протестируют несколько нововведений для судей

    Российская Премьер-лига анонсировала проведение ряда экспериментов, касающихся судейства, в ходе Зимнего кубка РПЛ.

    Участниками турнира будут «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Он пройдет со 2 по 11 февраля в Абу-Даби.

    «В регламент турнира включена возможность подавать запросы для просмотра судьей видеоповторов спорного момента.

    Каждая команда может использовать не более двух попыток за матч – по одной на тайм. Участники могут подать запросы для просмотра следующих моментов:

    • гол
    • назначение пенальти
    • прямая красная карточка
    • ошибочная идентификация игрока, получившего жeлтую или красную карточку

    Чтобы использовать право на просмотр, официальный представитель команды должен сообщить о запросе резервному арбитру с описанием спорного эпизода, затем резервный судья передаeт информацию главному арбитру.

    Во время видеопросмотра судья обязан давать комментарии по эпизоду в прямом эфире.

    Также регламент предусматривает флэш-интервью арбитров в течение 15 минут после завершения матча», – говорится в анонсе РПЛ.

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    Источник: сайт РПЛ

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